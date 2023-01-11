Против ОПГ экс-замглавы Челябинска возбудили еще два уголовных дела

Число инкриминируемых Петру Конареву и его подельникам преступных эпизодов увеличилось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

Бывший вице-мэр Челябинска Петр Конарев и три его предполагаемых соучастника стали фигурантами двух новых уголовных дел о взяточничестве. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Конарев, а также сотрудники МКУ „Городская среда“ Александр Грезев, Сергей Любимов и Вадим Левченко обвиняются в получении еще двух взяток. Первая в размере 543 тыс. рублей, вторая — в размере 900 тыс. рублей. Деньги от владельцев незаконных ларьков им передавали посредники», — рассказал инсайдер.

По его словам, взамен Конарев и его подельники закрыли глаза на работу восьми нестационарных торговых точек в разных районах Челябинска. Также сотрудники МКУ «Городская среда», ответственного за выявление и демонтаж незаконных ларьков и киосков, покровительствовали коммерсантам. Возбуждены уголовные дела по ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области пообещали уточнить информацию.

По версии следствия, Конарев возглавлял организованную преступную группировку (ОПГ) из руководителей «Городской среды», обложившую поборами предпринимателей. Бывшего замдиректора «Городской среды» Любимова и его экс-начальника Грезева задержали оперативники областного полицейского главка 11 июня 2022 года. Им предъявили обвинение в получении взяток на сумму более 3 млн рублей и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Второй бывший замдиректора МКУ — Левченко — был задержан 20 июля. Конарева перехватили 9 сентября по дороге в аэропорт Кольцово сотрудники УФСБ по Челябинской области, когда он пытался скрыться из Челябинска.

Грезев, Любимов, Левченко, а также Дмитрий Рябинин и Людмила Кириллова были уволены из МКУ «Городская среда» в ноябре 2021 года. Причиной стали результаты проверок, инициированных властями Челябинска.