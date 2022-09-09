Экс-советнику мэра Челябинска вменили создание ОПГ и получение взяток на 7 млн рублей

«Серый кардинал» Челябинска Петр Конарев был задержан при намерении уехать из страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-советника главы Челябинска Петра Конарева, задержанного 9 сентября, подозревают в получении двух взяток на сумму более 7 млн рублей в составе созданной им организованной преступной группы. Об этом рассказали источник URA.RU в правоохранительных органах.

«По данным следствия, в 2019 году Петр Конарев создал ОПГ, куда вовлек руководителей МКУ „Городская среда“ Вадима Левченко, Сергея Любимова и Александра Грезева. В результате участники группы до 2021 года получили более 6,6 млн рублей от одного из владельцев незаконных ларьков, а затем еще более 500 тысяч от второго предпринимателя. Деньги всегда передавались через посредников, это только первые эпизоды, их будет значительно больше», — рассказал источник.

Показания против Конарева дали взяткодатели и посредники, а также экс-директор МКУ Грезев и его бывший зам Любимов, которые находятся в СИЗО. Левченко вину не признает.

10 сентября Курчатовский районный суд по ходатайству следователя должен избрать Конареву меру пресечения. Следователь запросил заключение под стражу. Суд проходит в закрытом порядке. Адвокатом Конарева является Алла Брагина. Она же защищала криминального авторитета Сергея Афанасьева, который скрылся от приговора за смертельное ДТП. Она же является адвокатом задержанного ранее замначальника ОП «Калининский» Марата Танжарыкова. Сама Брагина была фигурантом уголовного дела о посредничестве в даче взятки следователю СК Козлову, но в суде уголовное дело в отношении нее было прекращено в связи с раскаянием.

Петра Конарева задержали 9 сентября по пути в Екатеринбург. Он намеревался уехать из страны и скрыться от уголовного преследования. Официально СУ СКР по Челябинской области уголовное дело Конарева не комментирует.

Конарева привезли в автозаке и выпускать на свободу пока не намерены Фото: Марина Малкова © URA.RU