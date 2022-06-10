10 июня 2022

Силовики задержали экс-руководителей структуры мэрии Челябинска. Им вменяют взятки на 3 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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ТК Никитинские ряды. Челябинск, киоск в переходе, шаурма
Взятки брали от представителей ларечного бизнеса Фото:

Бывший директор МКУ «Городская среда», которое является учреждением администрации Челябинска, Александр Грезев и его экс-заместитель Сергей Любимов задержаны по подозрению в получении взяток на сумму более трех миллионов рублей за непринятие решений о демонтаже незаконных нестационарных торговых объектов. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Один из задержанных подозревается в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ („Получение взятки в особо крупном размере“), второй — по ч. 1 ст. 290 УК РФ („Получение взятки“). Сумма взяток — более 3 млн рублей, впоследствии обвинения им будут предъявлены по получению взяток в составе группы лиц по предварительному сговору. Вопрос по мере пресечения будет решен в зависимости от позиции, которую займут фигуранты», — рассказал источник.

Посредником в передаче взяток от бенефициаров ларечного бизнеса чиновникам выступал задержанный ранее коммерсант Антон Марков. Изначально его задержали по другому уголовному делу — по подозрению в посредничестве в даче взятке инспектору ДПС в интересах Сергея Любимова, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Фактически это стало формальным поводом для задержания. Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области.

Уголовные дела возбуждены в следственном отделе по Курчатовскому району СУ СКР по Челябинской области. Старший помощник руководителя ведомства Владимир Шишков сообщил, что у него нет комментариев. В администрации Челябинска ранее сообщали, что и Грезев, и Любимов были уволены в ноябре 2021 года после служебной проверки, а материалы по ним переданы в правоохранительные органы.

Прокурор Курчатовского района Андрей Ветриченко факт возбуждения уголовных дел подтвердил. Постановления о возбуждении проверены прокурором и признаны законными и обоснованными.

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Бывший директор МКУ «Городская среда», которое является учреждением администрации Челябинска, Александр Грезев и его экс-заместитель Сергей Любимов задержаны по подозрению в получении взяток на сумму более трех миллионов рублей за непринятие решений о демонтаже незаконных нестационарных торговых объектов. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Один из задержанных подозревается в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ („Получение взятки в особо крупном размере“), второй — по ч. 1 ст. 290 УК РФ („Получение взятки“). Сумма взяток — более 3 млн рублей, впоследствии обвинения им будут предъявлены по получению взяток в составе группы лиц по предварительному сговору. Вопрос по мере пресечения будет решен в зависимости от позиции, которую займут фигуранты», — рассказал источник. Посредником в передаче взяток от бенефициаров ларечного бизнеса чиновникам выступал задержанный ранее коммерсант Антон Марков. Изначально его задержали по другому уголовному делу — по подозрению в посредничестве в даче взятке инспектору ДПС в интересах Сергея Любимова, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Фактически это стало формальным поводом для задержания. Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области. Уголовные дела возбуждены в следственном отделе по Курчатовскому району СУ СКР по Челябинской области. Старший помощник руководителя ведомства Владимир Шишков сообщил, что у него нет комментариев. В администрации Челябинска ранее сообщали, что и Грезев, и Любимов были уволены в ноябре 2021 года после служебной проверки, а материалы по ним переданы в правоохранительные органы. Прокурор Курчатовского района Андрей Ветриченко факт возбуждения уголовных дел подтвердил. Постановления о возбуждении проверены прокурором и признаны законными и обоснованными.
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