Москалькова похвалила Украину за готовность к диалогу

Украина прагматично настроена на продолжение диалога с Россией. Об этом сообщает уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Украинская сторона подходит к обсуждению прагматично и готова к диалогу. У нас на сегодняшний день уже есть конкретные результаты", - отметила Москалькова в ходе международной конференции омбудсменов в Анкаре. Ее слова приводит ТАСС. Уполномоченный по правам человека также выразила надежду на продолжение соответствующего диалога.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защитить мирное население Донбасса. С момента начала СВО, страны предпринимали попытки решить конфликт мирным путем, но они ни к чему не привели. При этом президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия открыта к переговорам.
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Украина прагматично настроена на продолжение диалога с Россией. Об этом сообщает уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Украинская сторона подходит к обсуждению прагматично и готова к диалогу. У нас на сегодняшний день уже есть конкретные результаты", - отметила Москалькова в ходе международной конференции омбудсменов в Анкаре. Ее слова приводит ТАСС. Уполномоченный по правам человека также выразила надежду на продолжение соответствующего диалога. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защитить мирное население Донбасса. С момента начала СВО, страны предпринимали попытки решить конфликт мирным путем, но они ни к чему не привели. При этом президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия открыта к переговорам.