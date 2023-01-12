Москалькова похвалила Украину за готовность к диалогу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Татьяна Москалькова. Екатеринбург, москалькова татьяна
Украина прагматично настроена к диалогу, отметила Татьяна Москалькова
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина прагматично настроена на продолжение диалога с Россией. Об этом сообщает уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Украинская сторона подходит к обсуждению прагматично и готова к диалогу. У нас на сегодняшний день уже есть конкретные результаты", - отметила Москалькова в ходе международной конференции омбудсменов в Анкаре. Ее слова приводит ТАСС. Уполномоченный по правам человека также выразила надежду на продолжение соответствующего диалога.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защитить мирное население Донбасса. С момента начала СВО, страны предпринимали попытки решить конфликт мирным путем, но они ни к чему не привели. При этом президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия открыта к переговорам

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина прагматично настроена на продолжение диалога с Россией. Об этом сообщает уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Украинская сторона подходит к обсуждению прагматично и готова к диалогу. У нас на сегодняшний день уже есть конкретные результаты", - отметила Москалькова в ходе международной конференции омбудсменов в Анкаре. Ее слова приводит ТАСС. Уполномоченный по правам человека также выразила надежду на продолжение соответствующего диалога. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защитить мирное население Донбасса. С момента начала СВО, страны предпринимали попытки решить конфликт мирным путем, но они ни к чему не привели. При этом президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия открыта к переговорам. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...