Москалькова похвалила Украину за готовность к диалогу

12 января 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Украина прагматично настроена к диалогу, отметила Татьяна Москалькова Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина прагматично настроена на продолжение диалога с Россией. Об этом сообщает уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Украинская сторона подходит к обсуждению прагматично и готова к диалогу. У нас на сегодняшний день уже есть конкретные результаты", - отметила Москалькова в ходе международной конференции омбудсменов в Анкаре. Ее слова приводит ТАСС. Уполномоченный по правам человека также выразила надежду на продолжение соответствующего диалога. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защитить мирное население Донбасса. С момента начала СВО, страны предпринимали попытки решить конфликт мирным путем, но они ни к чему не привели. При этом президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия открыта к переговорам.

Украина прагматично настроена на продолжение диалога с Россией. Об этом сообщает уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Украинская сторона подходит к обсуждению прагматично и готова к диалогу. У нас на сегодняшний день уже есть конкретные результаты", - отметила Москалькова в ходе международной конференции омбудсменов в Анкаре. Ее слова приводит ТАСС. Уполномоченный по правам человека также выразила надежду на продолжение соответствующего диалога. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защитить мирное население Донбасса. С момента начала СВО, страны предпринимали попытки решить конфликт мирным путем, но они ни к чему не привели. При этом президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия открыта к переговорам.