В Кургане сорвалась стройка на месте бывшего морга

В микрорайоне Рябково сорвалась стройка гостиницы на месте бывшего морга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Кургана объяснили причины, по которым сорвался проект реконструкции бывшего здания морга горбольницы №2 в гостиницу. В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что выданное ими разрешение на строительство гостиницы уже не действует.

«В реестре объектов муниципальной собственности города Кургана данное здание не значится. Решение о его реконструкции принималось собственником земельного участка и этого здания — ООО „Технология Чистоты-Курган“. В настоящее время выданное разрешение на строительство не действует в связи с окончанием срока действия разрешения», — сообщили в мэрии.

В администрации города также уточнили, что ранее разрешение на реконструкцию выдавалось на основании представленных застройщиком документов в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Сейчас бремя содержания имущества несет собственник земельного участка и объекта. «Застройщик самостоятельно принимает решение о дальнейшей судьбе объекта в рамках законодательства», — добавили в мэрии.

О реконструкции бывшего здания морга в гостиницу стало известно в конце 2020 года. Тогда администрация Кургана сообщала, что собственником объекта и земельного участка в микрорайоне Рябково стала компания «Технология Чистоты-Курган». Застройщик заявлял, что вопрос со строительством гостиницы открыт из-за финансовой нестабильности. Позже URA.RU писало, что проект был заморожен. Комментировать причины срыва стройки компания отказалась.