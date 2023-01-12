В Кремле объяснили назначение Герасимова командующим по СВО

Песков: решение о назначении Герасимова связано с решением стоящих перед РФ задач
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
В Кремле прокомментировали назначение Герасимова
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Решение о назначении Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск связано с новыми задачами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Увязка с решением стоящих задач», — уточнил он в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. 

Ранее в Минобороны отметили, что кадровые перестановки связаны с расширением масштаба задач. Об этом уточнили в ведомстве. 

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Решение о назначении Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск связано с новыми задачами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Увязка с решением стоящих задач», — уточнил он в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.  Ранее в Минобороны отметили, что кадровые перестановки связаны с расширением масштаба задач. Об этом уточнили в ведомстве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...