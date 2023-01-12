В Кремле объяснили назначение Герасимова командующим по СВО

В Кремле прокомментировали назначение Герасимова
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Решение о назначении Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск связано с новыми задачами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Увязка с решением стоящих задач», — уточнил он в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее в Минобороны отметили, что кадровые перестановки связаны с расширением масштаба задач. Об этом уточнили в ведомстве.
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