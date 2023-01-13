Стрелков предупредил об использовании ВСУ тактики весны 2022

Стрелков: ВСУ сдают Соледар и Бахмут, повторяя схему весны 2022

13 января 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Поражения ВСУ запланированы, считает Игорь Стрелков Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ повторяет тактику весны-лета 2022 года, когда они вели бои на Донбассе, чтобы истощить российскую армию ценой своего поражения. В это время Киев готовил резервы в тылу для контрнаступления на другом направлении. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. «В настоящее время мы видим повторение той же самой картины, которая имела место весной и летом, когда ВСУ на Донбассе сознательно вели бои на своих заранее укрепленных позициях на истощение потенциала российских войск. То есть терпели ультрапоражения, но они были запланированными. И в то же время они готовили резервы в тылу и не вводили их в бой ни под Попасной (ЛНР), ни под Северо-Донецком, ни под Лисичанском. А уже впоследствии эти силы они бросали в контрнаступления под Балаклеей (Харьковская область), в наступление на Херсон. Ту же самую картину мы наблюдаем и сейчас», — объяснил Игорь Стрелков. Собеседник агентства подчеркнул, что ВСУ намеренно сдают свои позиции на укрепленной линии Северск-Соледар-Бахмут. «ВСУ терпят тактические неудачи, отступают, сдают позиции после ожесточенных тяжелых боев, но свои стратегические резервы не трогают. Возможно, они готовятся отражать наступление российских войск на других более многообещающих участках. Может быть, где-то планируют наступать сами. Факт в том, что позиции на укрепленной линии Северск-Соледар-Бахмут они сдают, не пытаясь осуществлять серьезные контратаки. Местные делают, но не выводят туда свои основные силы. То есть управление сражением с их стороны остается именно четким и запланированным», — отметил Стрелков. Ранее, по данным Минобороны РФ, российская армия разгромила ВСУ на южно-донецком направлении. ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение в районах Никольского, Пречистовки и Новоселки. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ повторяет тактику весны-лета 2022 года, когда они вели бои на Донбассе, чтобы истощить российскую армию ценой своего поражения. В это время Киев готовил резервы в тылу для контрнаступления на другом направлении. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. «В настоящее время мы видим повторение той же самой картины, которая имела место весной и летом, когда ВСУ на Донбассе сознательно вели бои на своих заранее укрепленных позициях на истощение потенциала российских войск. То есть терпели ультрапоражения, но они были запланированными. И в то же время они готовили резервы в тылу и не вводили их в бой ни под Попасной (ЛНР), ни под Северо-Донецком, ни под Лисичанском. А уже впоследствии эти силы они бросали в контрнаступления под Балаклеей (Харьковская область), в наступление на Херсон. Ту же самую картину мы наблюдаем и сейчас», — объяснил Игорь Стрелков. Собеседник агентства подчеркнул, что ВСУ намеренно сдают свои позиции на укрепленной линии Северск-Соледар-Бахмут. «ВСУ терпят тактические неудачи, отступают, сдают позиции после ожесточенных тяжелых боев, но свои стратегические резервы не трогают. Возможно, они готовятся отражать наступление российских войск на других более многообещающих участках. Может быть, где-то планируют наступать сами. Факт в том, что позиции на укрепленной линии Северск-Соледар-Бахмут они сдают, не пытаясь осуществлять серьезные контратаки. Местные делают, но не выводят туда свои основные силы. То есть управление сражением с их стороны остается именно четким и запланированным», — отметил Стрелков. Ранее, по данным Минобороны РФ, российская армия разгромила ВСУ на южно-донецком направлении. ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение в районах Никольского, Пречистовки и Новоселки. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара.