Военный обозреватель: Украина опасается открытия фронта на границе с Беларусью

13 января 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Россия может остановить поставку западной техники Киеву со стороны Беларуси, считает Владислав Шурыгин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина боится открытия линии фронта на границе с Беларусью. Оттуда Россия может наносить удары и перерезать коммуникации, по которым идет поставка западной техники Киеву. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный публицист, обозреватель Владислав Шурыгин. «Украина очень боится, что Россия может нанести мощный удар со стороны Беларуси. И, соответственно, перерезать все коммуникации, по которым сейчас идут западные поставки», — объяснил Владислав Шурыгин. Военный обозреватель подчеркнул, что из-за угрозы открытия военных действий на границе Украины с Беларусью, Киев периодически проводит там учения. «Это реально для них угроза. Поэтому они, конечно, этот вариант держат в голове и постоянно его отрабатывают. Вопрос только, когда мы соберемся с силами, чтобы эту угрозу привести в жизнь», — добавил Шурыгин. Ранее издание Reuters сообщило, что Украина провела военные учения рядом с границей с Беларусью. Были отработаны навыки управление бронемашинами, действия в уличных боях, а также освобождения условных заложников в городах. Российские воинские части на полигонах ВС Беларуси 12 января проверил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Была проинспектирована работа по боевому слаживанию группировок войск. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина боится открытия линии фронта на границе с Беларусью. Оттуда Россия может наносить удары и перерезать коммуникации, по которым идет поставка западной техники Киеву. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный публицист, обозреватель Владислав Шурыгин. «Украина очень боится, что Россия может нанести мощный удар со стороны Беларуси. И, соответственно, перерезать все коммуникации, по которым сейчас идут западные поставки», — объяснил Владислав Шурыгин. Военный обозреватель подчеркнул, что из-за угрозы открытия военных действий на границе Украины с Беларусью, Киев периодически проводит там учения. «Это реально для них угроза. Поэтому они, конечно, этот вариант держат в голове и постоянно его отрабатывают. Вопрос только, когда мы соберемся с силами, чтобы эту угрозу привести в жизнь», — добавил Шурыгин. Ранее издание Reuters сообщило, что Украина провела военные учения рядом с границей с Беларусью. Были отработаны навыки управление бронемашинами, действия в уличных боях, а также освобождения условных заложников в городах. Российские воинские части на полигонах ВС Беларуси 12 января проверил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Была проинспектирована работа по боевому слаживанию группировок войск.