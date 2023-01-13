Депутат Госдумы заявил о необходимости поднять пособия по уходу за детьми до 43 тысяч рублей

13 января 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Пособия по уходу за детьми до 1,5 лет должны быть не ниже 2-3 МРОТ, считает Михаил Щапов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пособия по уходу за детьми до полутора лет необходимо поднять до 28-43 тысяч рублей в месяц. То есть до двух-трех нынешних МРОТ (согласно Федеральному закону от 05.12.2022 г., на душу населения минимальный размер оплаты труда в стране составляет 14 375 рублей). Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «По нашим подсчетам, сделанным еще до ковида, чтобы обеспечить нормальный уровень жизни, нужно минимум в два раза увеличить и прожиточный минимум, и МРОТ. А с учетом экономической ситуации последних трех лет, то и в три раза. Это же касается и многих выплат гражданам. Например, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, как для безработных, так и для работающих, и получающих низкую зарплату женщин. Многим в итоге приходит 7-10 тысяч рублей. Очевидно, что в одиночку ни одна женщина с малышом на такие деньги не проживет. Поэтому уровень такого пособия должен быть увеличен в разы. В идеале также до двух-трех нынешних МРОТ», — заявил Михаил Щапов. Депутат Госдумы подчеркнул, что в бюджете для этого есть средства. «Ситуация с бюджетом сейчас очень непростая, и в этом году нас ждет серьезный дефицит. Но это стратегические вопросы, которые определят качество жизни наших граждан на десятки лет, есть смысл эти средств изыскать. Тем более что в бюджете еще есть статьи, которые можно оптимизировать», — добавил Щапов. Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы ЛДПР Ярослав Нилов заявил о необходимости повысить стипендии до величины МРОТ. В случае одобрения, законопроект вступит в силу в следующем году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пособия по уходу за детьми до полутора лет необходимо поднять до 28-43 тысяч рублей в месяц. То есть до двух-трех нынешних МРОТ (согласно Федеральному закону от 05.12.2022 г., на душу населения минимальный размер оплаты труда в стране составляет 14 375 рублей). Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «По нашим подсчетам, сделанным еще до ковида, чтобы обеспечить нормальный уровень жизни, нужно минимум в два раза увеличить и прожиточный минимум, и МРОТ. А с учетом экономической ситуации последних трех лет, то и в три раза. Это же касается и многих выплат гражданам. Например, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, как для безработных, так и для работающих, и получающих низкую зарплату женщин. Многим в итоге приходит 7-10 тысяч рублей. Очевидно, что в одиночку ни одна женщина с малышом на такие деньги не проживет. Поэтому уровень такого пособия должен быть увеличен в разы. В идеале также до двух-трех нынешних МРОТ», — заявил Михаил Щапов. Депутат Госдумы подчеркнул, что в бюджете для этого есть средства. «Ситуация с бюджетом сейчас очень непростая, и в этом году нас ждет серьезный дефицит. Но это стратегические вопросы, которые определят качество жизни наших граждан на десятки лет, есть смысл эти средств изыскать. Тем более что в бюджете еще есть статьи, которые можно оптимизировать», — добавил Щапов. Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы ЛДПР Ярослав Нилов заявил о необходимости повысить стипендии до величины МРОТ. В случае одобрения, законопроект вступит в силу в следующем году.