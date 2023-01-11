ЛДПР займется повышением стипендий до МРОТ в 2023 году

12 января 2023 в 02:47 Размер текста - 17 +

Законопроект вступит в силу только в следующем году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России обещают повысить стипендии до величины не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом заявил замглавы ЛДПР Ярослав Нилов. «Подготовлены расчеты по размеру стипендии до величины МРОТ. […] Наша инициатива предполагает корректировку Федерального закона об образовании, чтобы студенты, аспиранты, координаторы, ассистенты-стажеры очно обучались за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета; назначались стипендиями правительства не ниже минимального размера оплаты труда. Соответствующее изменение запланировано в Федеральный закон о МРОТ», — написал Ярослав Нилов в telegram-канале . По его словам, задача студентов — получить полные знания, а не «метаться между подработками и учебой, чтобы свести концы с концами». Отмечается, что законопроект вступит в силу только в следующем году. Ранее Нилов сообщал, что инициатива в этом году будет доработана для того, чтобы средства были заложены в проекте федерального бюджета на следующий год. «Стипендии должны в первую очередь стимулировать обучающихся „своим размером“. Минимумом должен являться МРОТ или прожиточный минимум, установленный регионами», — подчеркнул он в разговоре с РИА Новости.

В России обещают повысить стипендии до величины не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом заявил замглавы ЛДПР Ярослав Нилов. «Подготовлены расчеты по размеру стипендии до величины МРОТ. […] Наша инициатива предполагает корректировку Федерального закона об образовании, чтобы студенты, аспиранты, координаторы, ассистенты-стажеры очно обучались за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета; назначались стипендиями правительства не ниже минимального размера оплаты труда. Соответствующее изменение запланировано в Федеральный закон о МРОТ», — написал Ярослав Нилов в telegram-канале. По его словам, задача студентов — получить полные знания, а не «метаться между подработками и учебой, чтобы свести концы с концами». Отмечается, что законопроект вступит в силу только в следующем году. Ранее Нилов сообщал, что инициатива в этом году будет доработана для того, чтобы средства были заложены в проекте федерального бюджета на следующий год. «Стипендии должны в первую очередь стимулировать обучающихся „своим размером“. Минимумом должен являться МРОТ или прожиточный минимум, установленный регионами», — подчеркнул он в разговоре с РИА Новости.