Российский военврач описал ужасы года в украинском плену

12 января 2023 в 21:28 Размер текста - 17 +

Военный врач Пшеничный рассказал про свою жизнь в украинском плену (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные, находящиеся в плену ВСУ, подвергались избиениям и содержались в невыносимых условиях. Об этом рассказал сержант-медик Даниил Пшеничный в интервью, опубликованном в рамках спецпроекта «Трибунал. Пытки российских военнопленных». «Матрасы нам принесли на пятый или четвертый день, одеял не было, батареи почти не грели. В самой камере тепло не было — она находилась в подвале», — рассказал Пшеничный. Он уточнил, что камер на всех не хватало. Там, где места было на двоих человек, спали впятером, валетом. Пшеничный был захвачен в плен 2 марта 2022 года. Он остался в живых только потому, что его решили обменять. Побои начались 9 марта, когда пленные были доставлены в СИЗО в Полтаве. Сержанта вместе с другими пленными регулярно водили на допросы. Приходилось передвигаться с мешком на голове. По любому поводу избивали: за незнание украинского языка, за отказ петь украинский гимн, рассказал Пшеничный. Россия проводит спецоперацию по освобождению жителей Донбасса с 24 февраля. В ходе нее военные не раз жаловались на издевательства ВСУ над пленными и сослуживцами. Так, в ноябре в telegram-каналах был распространен видеоролик, на котором представители ВСУ расстреливают не менее 11 российских военных, попавших в плен в ЛНР.

Российские военные, находящиеся в плену ВСУ, подвергались избиениям и содержались в невыносимых условиях. Об этом рассказал сержант-медик Даниил Пшеничный в интервью, опубликованном в рамках спецпроекта «Трибунал. Пытки российских военнопленных». «Матрасы нам принесли на пятый или четвертый день, одеял не было, батареи почти не грели. В самой камере тепло не было — она находилась в подвале», — рассказал Пшеничный. Он уточнил, что камер на всех не хватало. Там, где места было на двоих человек, спали впятером, валетом. Пшеничный был захвачен в плен 2 марта 2022 года. Он остался в живых только потому, что его решили обменять. Побои начались 9 марта, когда пленные были доставлены в СИЗО в Полтаве. Сержанта вместе с другими пленными регулярно водили на допросы. Приходилось передвигаться с мешком на голове. По любому поводу избивали: за незнание украинского языка, за отказ петь украинский гимн, рассказал Пшеничный. Россия проводит спецоперацию по освобождению жителей Донбасса с 24 февраля. В ходе нее военные не раз жаловались на издевательства ВСУ над пленными и сослуживцами. Так, в ноябре в telegram-каналах был распространен видеоролик, на котором представители ВСУ расстреливают не менее 11 российских военных, попавших в плен в ЛНР.