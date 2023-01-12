Российский военврач описал ужасы года в украинском плену

Российские военные, находящиеся в плену ВСУ, подвергались избиениям и содержались в невыносимых условиях. Об этом рассказал сержант-медик Даниил Пшеничный в интервью, опубликованном в рамках спецпроекта «Трибунал. Пытки российских военнопленных».
«Матрасы нам принесли на пятый или четвертый день, одеял не было, батареи почти не грели. В самой камере тепло не было — она находилась в подвале», — рассказал Пшеничный. Он уточнил, что камер на всех не хватало. Там, где места было на двоих человек, спали впятером, валетом.
Пшеничный был захвачен в плен 2 марта 2022 года. Он остался в живых только потому, что его решили обменять. Побои начались 9 марта, когда пленные были доставлены в СИЗО в Полтаве.
Сержанта вместе с другими пленными регулярно водили на допросы. Приходилось передвигаться с мешком на голове. По любому поводу избивали: за незнание украинского языка, за отказ петь украинский гимн, рассказал Пшеничный.
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Российские военные, находящиеся в плену ВСУ, подвергались избиениям и содержались в невыносимых условиях. Об этом рассказал сержант-медик Даниил Пшеничный в интервью, опубликованном в рамках спецпроекта «Трибунал. Пытки российских военнопленных». «Матрасы нам принесли на пятый или четвертый день, одеял не было, батареи почти не грели. В самой камере тепло не было — она находилась в подвале», — рассказал Пшеничный. Он уточнил, что камер на всех не хватало. Там, где места было на двоих человек, спали впятером, валетом. Пшеничный был захвачен в плен 2 марта 2022 года. Он остался в живых только потому, что его решили обменять. Побои начались 9 марта, когда пленные были доставлены в СИЗО в Полтаве. Сержанта вместе с другими пленными регулярно водили на допросы. Приходилось передвигаться с мешком на голове. По любому поводу избивали: за незнание украинского языка, за отказ петь украинский гимн, рассказал Пшеничный. Россия проводит спецоперацию по освобождению жителей Донбасса с 24 февраля. В ходе нее военные не раз жаловались на издевательства ВСУ над пленными и сослуживцами. Так, в ноябре в telegram-каналах был распространен видеоролик, на котором представители ВСУ расстреливают не менее 11 российских военных, попавших в плен в ЛНР.