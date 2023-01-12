Российский военврач описал ужасы года в украинском плену

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных. Тюмень , военные, солдаты, мобилизация, мобилизованные
Военный врач Пшеничный рассказал про свою жизнь в украинском плену (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные, находящиеся в плену ВСУ, подвергались избиениям и содержались в невыносимых условиях. Об этом рассказал сержант-медик Даниил Пшеничный в интервью, опубликованном в рамках спецпроекта «Трибунал. Пытки российских военнопленных».

«Матрасы нам принесли на пятый или четвертый день, одеял не было, батареи почти не грели. В самой камере тепло не было — она находилась в подвале», — рассказал Пшеничный. Он уточнил, что камер на всех не хватало. Там, где места было на двоих человек, спали впятером, валетом.

Пшеничный был захвачен в плен 2 марта 2022 года. Он остался в живых только потому, что его решили обменять. Побои начались 9 марта, когда пленные были доставлены в СИЗО в Полтаве.

Сержанта вместе с другими пленными регулярно водили на допросы. Приходилось передвигаться с мешком на голове. По любому поводу избивали: за незнание украинского языка, за отказ петь украинский гимн, рассказал Пшеничный.

Россия проводит спецоперацию по освобождению жителей Донбасса с 24 февраля. В ходе нее военные не раз жаловались на издевательства ВСУ над пленными и сослуживцами. Так, в ноябре в telegram-каналах был распространен видеоролик, на котором представители ВСУ расстреливают не менее 11 российских военных, попавших в плен в ЛНР.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные, находящиеся в плену ВСУ, подвергались избиениям и содержались в невыносимых условиях. Об этом рассказал сержант-медик Даниил Пшеничный в интервью, опубликованном в рамках спецпроекта «Трибунал. Пытки российских военнопленных». «Матрасы нам принесли на пятый или четвертый день, одеял не было, батареи почти не грели. В самой камере тепло не было — она находилась в подвале», — рассказал Пшеничный. Он уточнил, что камер на всех не хватало. Там, где места было на двоих человек, спали впятером, валетом. Пшеничный был захвачен в плен 2 марта 2022 года. Он остался в живых только потому, что его решили обменять. Побои начались 9 марта, когда пленные были доставлены в СИЗО в Полтаве. Сержанта вместе с другими пленными регулярно водили на допросы. Приходилось передвигаться с мешком на голове. По любому поводу избивали: за незнание украинского языка, за отказ петь украинский гимн, рассказал Пшеничный. Россия проводит спецоперацию по освобождению жителей Донбасса с 24 февраля. В ходе нее военные не раз жаловались на издевательства ВСУ над пленными и сослуживцами. Так, в ноябре в telegram-каналах был распространен видеоролик, на котором представители ВСУ расстреливают не менее 11 российских военных, попавших в плен в ЛНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...