Создатель Ural Music Night получил 13 млн из Фонда президентских грантов на международную ярмарку

13 января 2023 в 05:39 Размер текста - 17 +

Новый проект Горенбурга «Красная ярмарка» получил президентский грант Фото: Размик Закарян © URA.RU Международная книжная ярмарка «Красная строка», которую в декабре 2022 года презентовал директор Ural Music Night Евгений Горенбург, получила президентский грант в размере свыше 13 млн рублей. Информация размещена на официальном сайте Фонда президентских грантов. «Победитель конкурса — екатеринбургский международный книжный фестиваль „Красная строка“. Размер гранта: 13 872 732 рублей», — говорится в сообщении на сайте Фонда. Ранее сообщалось, что фестиваль Ural Music Night также получил президентский грант. Его размер составил 2,2 млн рублей. Победителями оказались еще 55 свердловских проектов, среди которых — «Лето на Заводе», «Мы — рядом» и «Антибуллинговый десант». Международная книжная ярмарка «Красная строка» пройдет в столице Урала с 25 по 27 августа на 33 площадках. Они будут располагаться в Историческом сквере: в Музее ИЗО и Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ. На ярмарку планируется привлечь более 100 издательств, 70 экспертов, среди которых ожидают: писателей Алексея Иванова, Алексея Сальникова, Евгения Водолазкина, журналистку Феклу Толстую, издателей Елену Шубину, Павла Подкосова и других. Ожидаемое количество посетителей — 50 тысяч.

Международная книжная ярмарка «Красная строка», которую в декабре 2022 года презентовал директор Ural Music Night Евгений Горенбург, получила президентский грант в размере свыше 13 млн рублей. Информация размещена на официальном сайте Фонда президентских грантов. «Победитель конкурса — екатеринбургский международный книжный фестиваль „Красная строка“. Размер гранта: 13 872 732 рублей», — говорится в сообщении на сайте Фонда. Ранее сообщалось, что фестиваль Ural Music Night также получил президентский грант. Его размер составил 2,2 млн рублей. Победителями оказались еще 55 свердловских проектов, среди которых — «Лето на Заводе», «Мы — рядом» и «Антибуллинговый десант». Международная книжная ярмарка «Красная строка» пройдет в столице Урала с 25 по 27 августа на 33 площадках. Они будут располагаться в Историческом сквере: в Музее ИЗО и Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ. На ярмарку планируется привлечь более 100 издательств, 70 экспертов, среди которых ожидают: писателей Алексея Иванова, Алексея Сальникова, Евгения Водолазкина, журналистку Феклу Толстую, издателей Елену Шубину, Павла Подкосова и других. Ожидаемое количество посетителей — 50 тысяч.