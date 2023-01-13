На Украине закупили беспилотники для «удара по глубокому тылу РФ»

13 января 2023 в 09:11 Размер текста - 17 +

Беспилотники ВСУ способны наносить удар по «глубокому тылу» России, отметил Сергей Притула Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили новые беспилотники, способные наносить удары по «глубокому тылу» России. Об этом сообщил украинский актер и продюсер, участвующий в фонде помощи ВСУ, Сергей Притула. «Хочу искренне поблагодарить всех добрых людей, которые присоединились к сбору [средств на беспилотники для ВСУ]. <…> Расслабляться российской армии не придется ни неподалеку от линии фронта, ни в глубоком тылу, ни вообще там, где ударами и не пахло раньше», — написал Сергей Притула в своем telegram-канале. Он отметил, что украинская армия получила 142 дрона общей стоимостью в 351 434 900 гривен. Ранее украинские беспилотники уже были сбиты в ряде российских регионов. Так, 2 января беспилотник ВСУ сбила система противовоздушной обороны Воронежской области. Украинские военные также применяли БПЛА для атак в Брянской области, сообщает «Национальная служба новостей».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили новые беспилотники, способные наносить удары по «глубокому тылу» России. Об этом сообщил украинский актер и продюсер, участвующий в фонде помощи ВСУ, Сергей Притула. «Хочу искренне поблагодарить всех добрых людей, которые присоединились к сбору [средств на беспилотники для ВСУ]. <…> Расслабляться российской армии не придется ни неподалеку от линии фронта, ни в глубоком тылу, ни вообще там, где ударами и не пахло раньше», — написал Сергей Притула в своем telegram-канале. Он отметил, что украинская армия получила 142 дрона общей стоимостью в 351 434 900 гривен. Ранее украинские беспилотники уже были сбиты в ряде российских регионов. Так, 2 января беспилотник ВСУ сбила система противовоздушной обороны Воронежской области. Украинские военные также применяли БПЛА для атак в Брянской области, сообщает «Национальная служба новостей».