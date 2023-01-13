РИА Новости: Зеленский нажил себе новых врагов и рискует лишиться поста

13 января 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский намерен укрепиться во власти, отметили в агентстве Фото: Официальный сайт президента Украины За время своей политической карьеры президент Украины Владимир Зеленский нажил себе врагов, которые могут лишить его президентского поста. Об этом пишет РИА Новости. «Турецкое издание dikGAZETE предрекло украинскому лидеру [Зеленскому] войну с олигархами», — пишет агентство. Так, по словам обозревателей, противником президента Украины давно считается богатейший украинский олигарх Ринат Ахметов, ранее обвиняемый Зеленским в причастности к подготовке госпереворота. «При этом бизнесмен потерял свои основные предприятия в Мариуполе», — добавили в агентстве. Еще одним конкурентом Зеленского является экс-президент Украины Петр Порошенко, не скрывающий своих политических амбиций. По словам журналистов, в результате политики Зеленского бывший президент также, как и Ахметов, потерял многое. Таким образом, отметили в агентстве, 2023 год станет испытанием для внутренней политики Зеленского. «Поводом для „увольнения“ может стать что угодно, в том числе вскрывшиеся факты разворовывания выделенных Украине денег», — добавили журналисты. По их словам, президент Украины намерен усилить свои позиции за счет повышения лояльности олигархов. Однако получится ли у него реализовать задуманное — покажет время. Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников выступил с мнением, что Зеленский может потерять свой пост после обвинений в коррупции. А член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявлял, что сменить президента на Украине могут США, отмечает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За время своей политической карьеры президент Украины Владимир Зеленский нажил себе врагов, которые могут лишить его президентского поста. Об этом пишет РИА Новости. «Турецкое издание dikGAZETE предрекло украинскому лидеру [Зеленскому] войну с олигархами», — пишет агентство. Так, по словам обозревателей, противником президента Украины давно считается богатейший украинский олигарх Ринат Ахметов, ранее обвиняемый Зеленским в причастности к подготовке госпереворота. «При этом бизнесмен потерял свои основные предприятия в Мариуполе», — добавили в агентстве. Еще одним конкурентом Зеленского является экс-президент Украины Петр Порошенко, не скрывающий своих политических амбиций. По словам журналистов, в результате политики Зеленского бывший президент также, как и Ахметов, потерял многое. Таким образом, отметили в агентстве, 2023 год станет испытанием для внутренней политики Зеленского. «Поводом для „увольнения“ может стать что угодно, в том числе вскрывшиеся факты разворовывания выделенных Украине денег», — добавили журналисты. По их словам, президент Украины намерен усилить свои позиции за счет повышения лояльности олигархов. Однако получится ли у него реализовать задуманное — покажет время. Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников выступил с мнением, что Зеленский может потерять свой пост после обвинений в коррупции. А член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявлял, что сменить президента на Украине могут США, отмечает «Национальная служба новостей».