Фирма Виталия Рыльских продает актив в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания депутата гордумы Челябинска Виталия Рыльских продает месторождение гравийно-песчаной смеси в Уйском районе Челябинской области. Как следует из объявления, за карьер и оснащенную необходимым оборудованием промплощадку просят 160 млн рублей.

«Продается Уйское месторождение гравийно-песчаной смеси, расположенное в Уйском районе Челябинской области, в 4,5 км юго-восточнее поселка Речной. В 19 км от месторождения расположена ж/д станция Курамино. Месторождение с земельными участками площадью 453 га введено в эксплуатацию в 2014 году, лицензия на добычу действует до 30 ноября 2027 года. Цена имущественного комплекса — 160 млн рублей», — говорится в объявлении на сайте Avito.

Дополнительно потенциальным покупателям сообщают, что карьер разработан на глубину 21,5 м, добыча строительных песков ведется земснарядом, а запасов сырья хватит на 62 года работы. Имеется административно-бытовой корпус в два этажа, другие производственные помещения и бытовки, водяная скважина и две трансформаторные подстанции.

Продает месторождение ООО «Кварц». Согласно СБИС, 75% компании принадлежит Виталию Рыльских, представляющему в гордуме Челябинска Советский район. По итогам 2021 года он стал вторым по богатству народным избранником в областном центре, указав в декларации о доходах почти 210 млн рублей, Rolls-Royce Phantom и Toyota Land Cruiser. В сентябре 2022 года гордума присвоила ему звание «Почетного гражданина Челябинска».

Скрин: сайт Avito