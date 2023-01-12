12 января 2023

Тюменцам откроют еще одно направление в жаркую страну

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шри-Ланка, маяк
Рейсы будут доступны уже с конца января Фото:

Жители Тюмени смогут улететь прямым рейсом на Шри-Ланку. Об этом URA.RU сообщил telegram-канал «Темы Тюмени».

«Шри-Ланка (ранее Цейлон) — это островное государство, в котором сезон круглый год, серфинг и дайвинг, экзотическая кухня и чайные плантации», — передают корреспонденты «Темы Тюмени». Ранее, чтобы попасть на остров, тюменцам приходилось совершить несколько пересадок в двух странах и трех разных городах. Общий маршрут при этом составлял два с половиной дня.

По словам источника, близкого к туроператорам, тюменцы смогут полететь на жаркий остров уже в конце января. Рейс будет прямой.

Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Жители Тюмени смогут улететь прямым рейсом на Шри-Ланку. Об этом URA.RU сообщил telegram-канал «Темы Тюмени». «Шри-Ланка (ранее Цейлон) — это островное государство, в котором сезон круглый год, серфинг и дайвинг, экзотическая кухня и чайные плантации», — передают корреспонденты «Темы Тюмени». Ранее, чтобы попасть на остров, тюменцам приходилось совершить несколько пересадок в двух странах и трех разных городах. Общий маршрут при этом составлял два с половиной дня. По словам источника, близкого к туроператорам, тюменцы смогут полететь на жаркий остров уже в конце января. Рейс будет прямой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...