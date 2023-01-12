Тюменцам откроют еще одно направление в жаркую страну

Рейсы будут доступны уже с конца января
Жители Тюмени смогут улететь прямым рейсом на Шри-Ланку. Об этом URA.RU сообщил
«Шри-Ланка (ранее Цейлон) — это островное государство, в котором сезон круглый год, серфинг и дайвинг, экзотическая кухня и чайные плантации», — передают корреспонденты «Темы Тюмени». Ранее, чтобы попасть на остров, тюменцам приходилось совершить несколько пересадок в двух странах и трех разных городах. Общий маршрут при этом составлял два с половиной дня.
По словам источника, близкого к туроператорам, тюменцы смогут полететь на жаркий остров уже в конце января. Рейс будет прямой.
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