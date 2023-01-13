Инфекционист Пшеничная рассказала, кому стоит бояться «Кракена»

Инфекционист Пшеничная: «Кракен» будет распространяться быстро, а в группу риска попадет несколько категорий граждан

Врач-инфекционист назвала уязвимые к новому штамму коронавируса группы людей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавируса «Кракен» является наиболее заразным, а в уязвимую к нему категорию людей входят маленькие дети, пожилые, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями. Об этом рассказала врач-инфекционист, профессор Наталья Пшеничная.

«По имеющимся на сегодня данным, заболевание, вызванное „Кракеном“, протекает достаточно легко. Маленькие дети, люди старше 60 лет, а также имеющие хронические заболевания являются уязвимой категорией населения», — заявила Пшеничная в беседе с «Российской газетой». Врач отметила, что «Кракен» является наиболее заразным штаммом «Омикрона» и будет распространятся быстро.

Ранее в Пензенской области был выявлен первый в России случай заражения штаммом COVID «Кракен». В научно-исследовательском центре микробиологии имени Гамалеи уже началась разработка соответствующей вакцины. Вирусолог Виктор Ларичев рассказал о том, насколько данный штамм коронавируса может быть опасен.