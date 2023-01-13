13 января 2023

В Мегионе отремонтируют аварийный трубопровод

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Челябинск, коммунальная авария, зима, жкх, мороз, теплотрасса, пар
В Мегионе с 16 января начнутся восстановительные работы на аварийном трубопроводе Фото:

В Мегионе работы по восстановлению магистрального трубопровода начнутся 16 января. Такое решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщил глава города Олег Дейнека в telegram-канале.

«Принято решение 16 января начать работу по восстановлению магистрального трубопровода диаметром 800 миллиметров по улице Кузьмина. Работа будет выполняться без отключения домов от тепла», — написал Олег Дейнека в Telegram.

В настоящий момент продолжаются поквартирные обходы, чтобы полностью изучить оперативную обстановку по завоздушиванию и заморозке систем отопления. Обходы осложняются тем, что некоторые жители препятствуют доступу в квартиры.

В работах примут участие специалисты из Лангепаса, Нижневартовска и других городов. Из Сургута на помощь прибыли семь человек.

Ранее URA.RU рассказало, что 10 января в Мегионе произошел прорыв теплоносителя, из-за чего без отопления осталась часть горожан. В соцсетях распространился слух о коммунальной аварии на фильтровальной станции, который опровергает городская мэрия.

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В Мегионе работы по восстановлению магистрального трубопровода начнутся 16 января. Такое решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщил глава города Олег Дейнека в telegram-канале. «Принято решение 16 января начать работу по восстановлению магистрального трубопровода диаметром 800 миллиметров по улице Кузьмина. Работа будет выполняться без отключения домов от тепла», — написал Олег Дейнека в Telegram. В настоящий момент продолжаются поквартирные обходы, чтобы полностью изучить оперативную обстановку по завоздушиванию и заморозке систем отопления. Обходы осложняются тем, что некоторые жители препятствуют доступу в квартиры. В работах примут участие специалисты из Лангепаса, Нижневартовска и других городов. Из Сургута на помощь прибыли семь человек. Ранее URA.RU рассказало, что 10 января в Мегионе произошел прорыв теплоносителя, из-за чего без отопления осталась часть горожан. В соцсетях распространился слух о коммунальной аварии на фильтровальной станции, который опровергает городская мэрия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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