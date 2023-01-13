Власти Мегиона развеяли миф о новой коммунальной аварии

Власти Мегиона (ХМАО) проинформировали жителей города об отсутствии аварийной ситуации на фильтровальной станции. Об этом сообщает городское управление общественных связей, в группе «Официальный Мегион» в социальной сети «ВКонтакте».
«Никаких поломок на фильтровальной станции не было и она работает в обычном режиме. Уважаемые мегионцы, читайте официальные источники — сайт администрации города и группы „Официальный Мегион“ в социальных сетях», — приводит слова директора «Тепловодоканала» Богдана Ермака управление общественных связей.
Ранее стало известно, что в социальных сетях распространяются сообщения об аварии на фильтровальной станции в МУП «ТВК». Жители Мегиона опасаются, что такая авария может повлечь отключение воды на длительный срок.
Ранее URA.RU рассказало, что в Мегионе устраняют последствия коммунальной аварии на теплосетях, из-за которой часть мегионцев осталась без отопления. Прорыв на теплоносителе произошел 10 января.
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