Власти Мегиона развеяли миф о новой коммунальной аварии 14 января 2023 в 14:58 Размер текста - 17 + Мэрия Мегиона сообщает, что фильтровальная станция работает в обычном режиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Мегиона (ХМАО) проинформировали жителей города об отсутствии аварийной ситуации на фильтровальной станции. Об этом сообщает городское управление общественных связей, в группе «Официальный Мегион» в социальной сети «ВКонтакте». «Никаких поломок на фильтровальной станции не было и она работает в обычном режиме. Уважаемые мегионцы, читайте официальные источники — сайт администрации города и группы „Официальный Мегион“ в социальных сетях», — приводит слова директора «Тепловодоканала» Богдана Ермака управление общественных связей. Ранее стало известно, что в социальных сетях распространяются сообщения об аварии на фильтровальной станции в МУП «ТВК». Жители Мегиона опасаются, что такая авария может повлечь отключение воды на длительный срок. Ранее URA.RU рассказало, что в Мегионе устраняют последствия коммунальной аварии на теплосетях, из-за которой часть мегионцев осталась без отопления. Прорыв на теплоносителе произошел 10 января. Власти Мегиона (ХМАО) проинформировали жителей города об отсутствии аварийной ситуации на фильтровальной станции. Об этом сообщает городское управление общественных связей, в группе «Официальный Мегион» в социальной сети «ВКонтакте». «Никаких поломок на фильтровальной станции не было и она работает в обычном режиме. Уважаемые мегионцы, читайте официальные источники — сайт администрации города и группы „Официальный Мегион“ в социальных сетях», — приводит слова директора «Тепловодоканала» Богдана Ермака управление общественных связей. Ранее стало известно, что в социальных сетях распространяются сообщения об аварии на фильтровальной станции в МУП «ТВК». Жители Мегиона опасаются, что такая авария может повлечь отключение воды на длительный срок. Ранее URA.RU рассказало, что в Мегионе устраняют последствия коммунальной аварии на теплосетях, из-за которой часть мегионцев осталась без отопления. Прорыв на теплоносителе произошел 10 января. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям