13 января 2023
12 января 2023

Власти Мегиона развеяли миф о новой коммунальной аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Мегиона сообщает, что фильтровальная станция работает в обычном режиме Фото:

Власти Мегиона (ХМАО) проинформировали жителей города об отсутствии аварийной ситуации на фильтровальной станции. Об этом сообщает городское управление общественных связей, в группе «Официальный Мегион» в социальной сети «ВКонтакте».

«Никаких поломок на фильтровальной станции не было и она работает в обычном режиме. Уважаемые мегионцы, читайте официальные источники — сайт администрации города и группы „Официальный Мегион“ в социальных сетях», — приводит слова директора «Тепловодоканала» Богдана Ермака управление общественных связей.

Ранее стало известно, что в социальных сетях распространяются сообщения об аварии на фильтровальной станции в МУП «ТВК». Жители Мегиона опасаются, что такая авария может повлечь отключение воды на длительный срок.

Ранее URA.RU рассказало, что в Мегионе устраняют последствия коммунальной аварии на теплосетях, из-за которой часть мегионцев осталась без отопления. Прорыв на теплоносителе произошел 10 января.

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Власти Мегиона (ХМАО) проинформировали жителей города об отсутствии аварийной ситуации на фильтровальной станции. Об этом сообщает городское управление общественных связей, в группе «Официальный Мегион» в социальной сети «ВКонтакте». «Никаких поломок на фильтровальной станции не было и она работает в обычном режиме. Уважаемые мегионцы, читайте официальные источники — сайт администрации города и группы „Официальный Мегион“ в социальных сетях», — приводит слова директора «Тепловодоканала» Богдана Ермака управление общественных связей. Ранее стало известно, что в социальных сетях распространяются сообщения об аварии на фильтровальной станции в МУП «ТВК». Жители Мегиона опасаются, что такая авария может повлечь отключение воды на длительный срок. Ранее URA.RU рассказало, что в Мегионе устраняют последствия коммунальной аварии на теплосетях, из-за которой часть мегионцев осталась без отопления. Прорыв на теплоносителе произошел 10 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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