Посольство РФ заявило о страшных последствиях решения британских властей по Украине

Посольство РФ в Лондоне: британские танки не помогут ВСУ, но увеличат число жертв

14 января 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Британские танки увеличат число жертв среди мирного населения на Украине, считают в российском посольстве NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британские танки Challenger 2 не помогут украинской армии изменить ход конфликта, но приведут к увеличению жертв среди мирных жителей. Об этом сообщили в российском посольстве в Лондоне. «Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя все новые жертвы, в том числе среди мирного населения», — говорится в сообщении посольства, передает агентство ТАСС. В дипмиссии также высказали мнение, что такой шаг соответствует политике Великобритании, направленной на затягивание конфликта. Ранее британский премьер Риши Сунак заявил о готовности направить танки Challenger 2 на Украину. Британия станет первой страной, которая поставит танки Киеву. В США уже предупреждали, что европейские танки не изменят хода спецоперации, передает «Царьград». Американские эксперты считают, что ВСУ не смогут обеспечить необходимое техническое обслуживание для такой военной техники. Кроме того, их боевая мощь преувеличена.

Британские танки Challenger 2 не помогут украинской армии изменить ход конфликта, но приведут к увеличению жертв среди мирных жителей. Об этом сообщили в российском посольстве в Лондоне. «Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя все новые жертвы, в том числе среди мирного населения», — говорится в сообщении посольства, передает агентство ТАСС. В дипмиссии также высказали мнение, что такой шаг соответствует политике Великобритании, направленной на затягивание конфликта. Ранее британский премьер Риши Сунак заявил о готовности направить танки Challenger 2 на Украину. Британия станет первой страной, которая поставит танки Киеву. В США уже предупреждали, что европейские танки не изменят хода спецоперации, передает «Царьград». Американские эксперты считают, что ВСУ не смогут обеспечить необходимое техническое обслуживание для такой военной техники. Кроме того, их боевая мощь преувеличена.