Пожар произошел вечером 14 января
В деревне Криводанова Тюменской области сгорел двухэтажный дом. Об этом сообщили очевидцы в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте».
«В Криводаново горит двухэтажный дом, подробности не сообщаются», — написал местный житель. Неизвестно, есть ли пострадавшие. Также не уточняются причины возгорания.
Агентство URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.
Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».