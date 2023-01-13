13 января 2023
12 января 2023

В Тюменской области сгорел двухэтажный дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел вечером 14 января Фото:

В деревне Криводанова Тюменской области сгорел двухэтажный дом. Об этом сообщили очевидцы в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Криводаново горит двухэтажный дом, подробности не сообщаются», — написал местный житель. Неизвестно, есть ли пострадавшие. Также не уточняются причины возгорания.

Агентство URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.

Фото:

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В деревне Криводанова Тюменской области сгорел двухэтажный дом. Об этом сообщили очевидцы в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». «В Криводаново горит двухэтажный дом, подробности не сообщаются», — написал местный житель. Неизвестно, есть ли пострадавшие. Также не уточняются причины возгорания. Агентство URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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