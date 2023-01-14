«Коммерсант»: в Днепре после взрыва обрушился жилой многоэтажный дом

В городе Днепр (бывший Днепропетровск) в результате взрыва частично обрушился жилой дом. Согласно кадрам, разрушен один подъезд.
«В городе Днепр на Украине (бывший Днепропетровск) сегодня мощным взрывом был разрушен пролет девятиэтажного жилого дома. Фотографии последствий опубликовали украинские должностные лица, включая президента Владимира Зеленского. Судя по снимкам, разрушен как минимум один подъезд», — в здание якобы попала ракета, передает «Коммерсант». Глава областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что в результате происшествия, девять человек погибли, еще 64 получили ранения, среди них 14 детей.
Обновлено в 2:26: число погибших увеличилось до 12 человек.
Мир на Украине возможен в том случае, когда Россия возьмет под свой контроль Херсон, Харьков или другие города, например Одессу или Днепр. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков.
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В городе Днепр (бывший Днепропетровск) в результате взрыва частично обрушился жилой дом. Согласно кадрам, разрушен один подъезд. «В городе Днепр на Украине (бывший Днепропетровск) сегодня мощным взрывом был разрушен пролет девятиэтажного жилого дома. Фотографии последствий опубликовали украинские должностные лица, включая президента Владимира Зеленского. Судя по снимкам, разрушен как минимум один подъезд», — в здание якобы попала ракета, передает «Коммерсант». Глава областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что в результате происшествия, девять человек погибли, еще 64 получили ранения, среди них 14 детей. Обновлено в 2:26: число погибших увеличилось до 12 человек. Мир на Украине возможен в том случае, когда Россия возьмет под свой контроль Херсон, Харьков или другие города, например Одессу или Днепр. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков.