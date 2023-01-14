Политолог Марков указал на виновных в разрушении дома в Днепропетровске

Политолог Марков: ВСУ виновны во взрыве дома в Днепропетровске

15 января 2023 в 02:08 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли жилой дом, потому что считают жителей «чужими», заявил Сергей Марков Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не обстреливает жилые дома в Днепропетровске, потому что в них живут граждане РФ. Вооруженные силы Украины (ВСУ) стреляют по мирным жителям, так как считают их чужими, заявил политолог Сергей Марков. «Россия не стреляет никогда по жилым кварталам, потому что для России там живут наши люди. А ПВО ВСУ бьет над жилыми кварталами и поэтому на жилые кварталы падают и эти и ПВО ракеты. ВСУ относится к жителям Украины как к чужим. Зеленский использует мирных жителей как живой щит. Зеленский убийца украинцев», — написал в своем telegram-канале Сергей Марков. По словам политолога, виновники трагедии из украинской власти должны понести наказание. «Киевская хунта должна быть уничтожена. [Александр] Турчинов, [Петр] Порошенко, [Владимир] Зеленский и другие преступники должны сидеть на скамье подсудимых. В Луганске Турчинов. В Донецке Порошенко. Зеленский в Мариуполе. По месту их главных преступлений», — добавил Сергей Марков. Ранее URA.RU сообщало, что в результате взрыва в Днепропетровске частично обрушился жилой дом. По словам главы областной военной администрации Валентина Резниченко, в результате обрушения погибли девять человек, а 64 получило ранения. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия не обстреливает жилые дома в Днепропетровске, потому что в них живут граждане РФ. Вооруженные силы Украины (ВСУ) стреляют по мирным жителям, так как считают их чужими, заявил политолог Сергей Марков. «Россия не стреляет никогда по жилым кварталам, потому что для России там живут наши люди. А ПВО ВСУ бьет над жилыми кварталами и поэтому на жилые кварталы падают и эти и ПВО ракеты. ВСУ относится к жителям Украины как к чужим. Зеленский использует мирных жителей как живой щит. Зеленский убийца украинцев», — написал в своем telegram-канале Сергей Марков. По словам политолога, виновники трагедии из украинской власти должны понести наказание. «Киевская хунта должна быть уничтожена. [Александр] Турчинов, [Петр] Порошенко, [Владимир] Зеленский и другие преступники должны сидеть на скамье подсудимых. В Луганске Турчинов. В Донецке Порошенко. Зеленский в Мариуполе. По месту их главных преступлений», — добавил Сергей Марков. Ранее URA.RU сообщало, что в результате взрыва в Днепропетровске частично обрушился жилой дом. По словам главы областной военной администрации Валентина Резниченко, в результате обрушения погибли девять человек, а 64 получило ранения. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.