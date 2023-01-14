Мэр Днепра оскорбил Арестовича после его слов об ударах ВСУ по жилому дому

Мэр Днепра Филатов назвал Арестовича «самовлюбленным скотом» и «помойным ртом» после его слов о причастности ВСУ ко взрыву дома

15 января 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

Украинский чиновник призвал СБУ и контразведку присмотреться к Алексею Арестовичу Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэр Днепра Борис Филатов оскорбил советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича из-за того, что он признался, что взрыв дома в Днепропетровске произошел в результате действий Противовоздушной обороны (ПВО) Украины. По его мнению, в Службе безопасности Украины (СБУ) обязаны отреагировать на такие заявления. «Я с первого дня <…> говорил, что Арестович — самовлюбленный скот и помойный рот», — написал Филатов в своем telegram-канале. По его мнению, в офисе Зеленского «на него явно кто-то делает ставку». Он отметил, что СБУ и контрразведка «обязаны реагировать» на подобные заявления. 14 января в городе Днепр на Украине мощным взрывом был разрушен пролет девятиэтажного жилого дома. В результате происшествия 12 человек погибли, 64 ранены, включая детей. Позже Арестович в прямом эфире признался, что дом в Днепре разрушен в результате действий ПВО, передает МК.

Мэр Днепра Борис Филатов оскорбил советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича из-за того, что он признался, что взрыв дома в Днепропетровске произошел в результате действий Противовоздушной обороны (ПВО) Украины. По его мнению, в Службе безопасности Украины (СБУ) обязаны отреагировать на такие заявления. «Я с первого дня <…> говорил, что Арестович — самовлюбленный скот и помойный рот», — написал Филатов в своем telegram-канале. По его мнению, в офисе Зеленского «на него явно кто-то делает ставку». Он отметил, что СБУ и контрразведка «обязаны реагировать» на подобные заявления. 14 января в городе Днепр на Украине мощным взрывом был разрушен пролет девятиэтажного жилого дома. В результате происшествия 12 человек погибли, 64 ранены, включая детей. Позже Арестович в прямом эфире признался, что дом в Днепре разрушен в результате действий ПВО, передает МК.