Мэр Днепра оскорбил Арестовича после его слов об ударах ВСУ по жилому дому

Мэр Днепра Борис Филатов оскорбил советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича из-за того, что он признался, что взрыв дома в Днепропетровске произошел в результате действий Противовоздушной обороны (ПВО) Украины. По его мнению, в Службе безопасности Украины (СБУ) обязаны отреагировать на такие заявления.
«Я с первого дня <…> говорил, что Арестович — самовлюбленный скот и помойный рот», — написал Филатов в своем telegram-канале. По его мнению, в офисе Зеленского «на него явно кто-то делает ставку». Он отметил, что СБУ и контрразведка «обязаны реагировать» на подобные заявления.
14 января в городе Днепр на Украине мощным взрывом был разрушен пролет девятиэтажного жилого дома. В результате происшествия 12 человек погибли, 64 ранены, включая детей. Позже Арестович в прямом эфире признался, что дом в Днепре разрушен в результате действий ПВО, передает МК.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Мэр Днепра Борис Филатов оскорбил советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича из-за того, что он признался, что взрыв дома в Днепропетровске произошел в результате действий Противовоздушной обороны (ПВО) Украины. По его мнению, в Службе безопасности Украины (СБУ) обязаны отреагировать на такие заявления. «Я с первого дня <…> говорил, что Арестович — самовлюбленный скот и помойный рот», — написал Филатов в своем telegram-канале. По его мнению, в офисе Зеленского «на него явно кто-то делает ставку». Он отметил, что СБУ и контрразведка «обязаны реагировать» на подобные заявления. 14 января в городе Днепр на Украине мощным взрывом был разрушен пролет девятиэтажного жилого дома. В результате происшествия 12 человек погибли, 64 ранены, включая детей. Позже Арестович в прямом эфире признался, что дом в Днепре разрушен в результате действий ПВО, передает МК.