14 января 2023

Мэр Днепра оскорбил Арестовича после его слов об ударах ВСУ по жилому дому

Мэр Днепра Филатов назвал Арестовича «самовлюбленным скотом» и «помойным ртом» после его слов о причастности ВСУ ко взрыву дома
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украина
Украинский чиновник призвал СБУ и контразведку присмотреться к Алексею Арестовичу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мэр Днепра Борис Филатов оскорбил советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича из-за того, что он признался, что взрыв дома в Днепропетровске произошел в результате действий Противовоздушной обороны (ПВО) Украины. По его мнению, в Службе безопасности Украины (СБУ) обязаны отреагировать на такие заявления.

«Я с первого дня <…> говорил, что Арестович — самовлюбленный скот и помойный рот», — написал Филатов в своем telegram-канале. По его мнению, в офисе Зеленского «на него явно кто-то делает ставку». Он отметил, что СБУ и контрразведка «обязаны реагировать» на подобные заявления.

14 января в городе Днепр на Украине мощным взрывом был разрушен пролет девятиэтажного жилого дома. В результате происшествия 12 человек погибли, 64 ранены, включая детей. Позже Арестович в прямом эфире признался, что дом в Днепре разрушен в результате действий ПВО, передает МК.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Днепра Борис Филатов оскорбил советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича из-за того, что он признался, что взрыв дома в Днепропетровске произошел в результате действий Противовоздушной обороны (ПВО) Украины. По его мнению, в Службе безопасности Украины (СБУ) обязаны отреагировать на такие заявления. «Я с первого дня <…> говорил, что Арестович — самовлюбленный скот и помойный рот», — написал Филатов в своем telegram-канале. По его мнению, в офисе Зеленского «на него явно кто-то делает ставку». Он отметил, что СБУ и контрразведка «обязаны реагировать» на подобные заявления. 14 января в городе Днепр на Украине мощным взрывом был разрушен пролет девятиэтажного жилого дома. В результате происшествия 12 человек погибли, 64 ранены, включая детей. Позже Арестович в прямом эфире признался, что дом в Днепре разрушен в результате действий ПВО, передает МК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...