Пилот разбившегося в Непале самолета спас жителей города

В последний момент пилот изменил курс падения самолета, рассказывают местные жители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Во время падения самолета в Непале пилот воздушного судна направил лайнер в сторону ущелья, чтобы избежать падения на населенный пункт. Об этом сообщает новостной портал Online Khabar.

«Очевидцы рассказывают, что в последний момент самолет изменил свое направление. Он продолжил падение в сторону ущелья», — сообщают авторы СМИ.

По словам местных жителей, изначально самолет падал на населенный пункт, где находится оживленный рынок. «Если бы он опоздал еще на минуту, самолет мог бы врезаться в старый аэропорт в Покхаре, который находится так близко к рынку Рамгхат», — рассказал очевидец.

Днем 15 января в Непале упал самолет. Все члены экипажа и пассажиры погибли. На борту было четверо россиян и три младенца. Число погибших составило 72 человека.