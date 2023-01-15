Пилот разбившегося в Непале самолета спас жителей города

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В последний момент пилот изменил курс падения самолета, рассказывают местные жители Фото:
новость из сюжета

Во время падения самолета в Непале пилот воздушного судна направил лайнер в сторону ущелья, чтобы избежать падения на населенный пункт. Об этом сообщает новостной портал Online Khabar.

«Очевидцы рассказывают, что в последний момент самолет изменил свое направление. Он продолжил падение в сторону ущелья», — сообщают авторы СМИ.

По словам местных жителей, изначально самолет падал на населенный пункт, где находится оживленный рынок. «Если бы он опоздал еще на минуту, самолет мог бы врезаться в старый аэропорт в Покхаре, который находится так близко к рынку Рамгхат», — рассказал очевидец.

Днем 15 января в Непале упал самолет. Все члены экипажа и пассажиры погибли. На борту было четверо россиян и три младенца. Число погибших составило 72 человека.

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Во время падения самолета в Непале пилот воздушного судна направил лайнер в сторону ущелья, чтобы избежать падения на населенный пункт. Об этом сообщает новостной портал Online Khabar. «Очевидцы рассказывают, что в последний момент самолет изменил свое направление. Он продолжил падение в сторону ущелья», — сообщают авторы СМИ. По словам местных жителей, изначально самолет падал на населенный пункт, где находится оживленный рынок. «Если бы он опоздал еще на минуту, самолет мог бы врезаться в старый аэропорт в Покхаре, который находится так близко к рынку Рамгхат», — рассказал очевидец. Днем 15 января в Непале упал самолет. Все члены экипажа и пассажиры погибли. На борту было четверо россиян и три младенца. Число погибших составило 72 человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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