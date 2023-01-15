Путин обратился к президенту Непала после крушения самолета с россиянами на борту

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Путин выразил слова соболезнования по поводу падения самолета в Непале Фото:
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В Непале разбился самолет с россиянами на борту

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари. Обращение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета под городом Покхара», — говорится в сообщении. Президент также попросил передать слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших в авиакатастрофе.

Днем 15 января в Непале упал самолет. Очевидцы уточняют, что пилот воздушного судна в последний момент изменил траекторию падения. Изначально он падал на город Покхара, а после — в ущелье. Сообщалось о том, что все члены экипажа погибли. Однако, по последним данным, есть выжившие — двое человек. На борту самолета было 4 россиянина.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари. Обращение опубликовано на официальном сайте Кремля. «Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета под городом Покхара», — говорится в сообщении. Президент также попросил передать слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших в авиакатастрофе. Днем 15 января в Непале упал самолет. Очевидцы уточняют, что пилот воздушного судна в последний момент изменил траекторию падения. Изначально он падал на город Покхара, а после — в ущелье. Сообщалось о том, что все члены экипажа погибли. Однако, по последним данным, есть выжившие — двое человек. На борту самолета было 4 россиянина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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