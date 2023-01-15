Путин: ситуация с экономикой России превзошла все ожидания

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране достиг исторического минимума Фото:

Экономическая ситуация в России превзошла все прогнозы руководства страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали», — сказал Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в рамках программы «Москва. Кремль. Путин». Трансляция велась на телеканале «Россия-1». Глава государства также отметил, что уровень безработицы в РФ находится на историческом минимуме.

Ранее российский лидер сообщил о положительной динамике в зоне спецоперации. По его словам, СВО проходит в рамках плана Минобороны и Генштаба РФ.

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Экономическая ситуация в России превзошла все прогнозы руководства страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали», — сказал Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в рамках программы «Москва. Кремль. Путин». Трансляция велась на телеканале «Россия-1». Глава государства также отметил, что уровень безработицы в РФ находится на историческом минимуме. Ранее российский лидер сообщил о положительной динамике в зоне спецоперации. По его словам, СВО проходит в рамках плана Минобороны и Генштаба РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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