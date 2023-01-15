Путин: ситуация с экономикой России превзошла все ожидания

Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране достиг исторического минимума Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экономическая ситуация в России превзошла все прогнозы руководства страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали», — сказал Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в рамках программы « Москва. Кремль. Путин ». Трансляция велась на телеканале «Россия-1». Глава государства также отметил, что уровень безработицы в РФ находится на историческом минимуме.

Ранее российский лидер сообщил о положительной динамике в зоне спецоперации. По его словам, СВО проходит в рамках плана Минобороны и Генштаба РФ.