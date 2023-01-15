Мирошник поставил на место Минобороны Украины из-за отказа признать уход ВСУ из Соледара

16 января 2023 в 02:10 Размер текста - 17 +

Мирошник высмеял заявление Минобороны Украины по взятию Соледара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители Минобороны Украины слишком резко отреагировали на распространение очевидной информации одним украинским командиром о взятии Соледара. Об этом заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. «В ответ на стоны об очевидном, о том, что Соледар сдан, из Минобороны Украины тут же летят окрики и выбросы: гражданка Ганна Маляр репетует, что „публичное сообщение о движении, перемещении… ‚наших войск‘, как-то ‚взяли город под контроль, охраняемый город‘, находящиеся в таких-то частях города, отошли от частей города“… является преступлением (статья 114-2 УПК). Все должны знать, что никто, кроме „главного комика“, не имеет права констатировать сдали Соледар или нет», — высмеял Мирошник действия МО Украины в telegram-канале . Ранее заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр в соцсети резко отреагировала на слова некого командира с позывным «Мадьяр», который прокомментировал заявление об отходе ВСУ из Соледара. Она пригрозила ему уголовной ответственностью за то, что он обнародовал информацию о передвижении украинских войск.

Представители Минобороны Украины слишком резко отреагировали на распространение очевидной информации одним украинским командиром о взятии Соледара. Об этом заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. «В ответ на стоны об очевидном, о том, что Соледар сдан, из Минобороны Украины тут же летят окрики и выбросы: гражданка Ганна Маляр репетует, что „публичное сообщение о движении, перемещении… ‚наших войск‘, как-то ‚взяли город под контроль, охраняемый город‘, находящиеся в таких-то частях города, отошли от частей города“… является преступлением (статья 114-2 УПК). Все должны знать, что никто, кроме „главного комика“, не имеет права констатировать сдали Соледар или нет», — высмеял Мирошник действия МО Украины в telegram-канале. Ранее заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр в соцсети резко отреагировала на слова некого командира с позывным «Мадьяр», который прокомментировал заявление об отходе ВСУ из Соледара. Она пригрозила ему уголовной ответственностью за то, что он обнародовал информацию о передвижении украинских войск.