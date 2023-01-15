15 января 2023

Минобороны Украины пригрозило боевику ВСУ, признавшему сдачу Соледара

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Ганна Маляр обвинила украинского командира в преступлении за информацию о сдаче Соледара Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За информацию о передвижении украинских войск предусмотрена уголовная ответственность, так как обнародование подобных данных является преступлением. Так заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр отреагировала на заявление некого командира с позывным «Мадьяр», который прокомментировал заявление об отходе ВСУ из Соледара.

«Я напоминаю, что публичное обнародование информации о передвижении, перемещении, расположении наших войск вроде „взяли город под контроль, покинули город, находятся в такой-то части города, отошли из такой-то части в такую и т. д.“ является преступлением, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом или Минобороны, или другими уполномоченными государственными органами», — написала заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр в соцсети.

Она напомнила, что обстановкой на фронте в полной мере владеют только Верховный Главнокомандующий, Министр обороны, Главнокомандующий и начальник Генерального штаба. «Другие военные, владеют ею фрагментарно — в пределах собственной зоны ответственности», — подчеркнула она.

Вооруженные силы России полностью освободили Соледар 13 января, передали в Минобороны РФ. За трое суток российские военные уничтожили более 700 украинских бойцов в районе Соледара. Генерал-лейтенант в отставке и бывший советник президента США Джозеф Кит Келлог отметил, что взятие города российскими военными — большой успех, но России и Украине еще предстоит решающее сражение.

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За информацию о передвижении украинских войск предусмотрена уголовная ответственность, так как обнародование подобных данных является преступлением. Так заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр отреагировала на заявление некого командира с позывным «Мадьяр», который прокомментировал заявление об отходе ВСУ из Соледара. «Я напоминаю, что публичное обнародование информации о передвижении, перемещении, расположении наших войск вроде „взяли город под контроль, покинули город, находятся в такой-то части города, отошли из такой-то части в такую и т. д.“ является преступлением, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом или Минобороны, или другими уполномоченными государственными органами», — написала заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр в соцсети. Она напомнила, что обстановкой на фронте в полной мере владеют только Верховный Главнокомандующий, Министр обороны, Главнокомандующий и начальник Генерального штаба. «Другие военные, владеют ею фрагментарно — в пределах собственной зоны ответственности», — подчеркнула она. Вооруженные силы России полностью освободили Соледар 13 января, передали в Минобороны РФ. За трое суток российские военные уничтожили более 700 украинских бойцов в районе Соледара. Генерал-лейтенант в отставке и бывший советник президента США Джозеф Кит Келлог отметил, что взятие города российскими военными — большой успех, но России и Украине еще предстоит решающее сражение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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