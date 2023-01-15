Минобороны Украины пригрозило боевику ВСУ, признавшему сдачу Соледара

16 января 2023 в 01:23 Размер текста - 17 +

Ганна Маляр обвинила украинского командира в преступлении за информацию о сдаче Соледара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За информацию о передвижении украинских войск предусмотрена уголовная ответственность, так как обнародование подобных данных является преступлением. Так заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр отреагировала на заявление некого командира с позывным «Мадьяр», который прокомментировал заявление об отходе ВСУ из Соледара. «Я напоминаю, что публичное обнародование информации о передвижении, перемещении, расположении наших войск вроде „взяли город под контроль, покинули город, находятся в такой-то части города, отошли из такой-то части в такую и т. д.“ является преступлением, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом или Минобороны, или другими уполномоченными государственными органами», — написала заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр в соцсети. Она напомнила, что обстановкой на фронте в полной мере владеют только Верховный Главнокомандующий, Министр обороны, Главнокомандующий и начальник Генерального штаба. «Другие военные, владеют ею фрагментарно — в пределах собственной зоны ответственности», — подчеркнула она. Вооруженные силы России полностью освободили Соледар 13 января, передали в Минобороны РФ. За трое суток российские военные уничтожили более 700 украинских бойцов в районе Соледара. Генерал-лейтенант в отставке и бывший советник президента США Джозеф Кит Келлог отметил, что взятие города российскими военными — большой успех, но России и Украине еще предстоит решающее сражение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За информацию о передвижении украинских войск предусмотрена уголовная ответственность, так как обнародование подобных данных является преступлением. Так заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр отреагировала на заявление некого командира с позывным «Мадьяр», который прокомментировал заявление об отходе ВСУ из Соледара. «Я напоминаю, что публичное обнародование информации о передвижении, перемещении, расположении наших войск вроде „взяли город под контроль, покинули город, находятся в такой-то части города, отошли из такой-то части в такую и т. д.“ является преступлением, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом или Минобороны, или другими уполномоченными государственными органами», — написала заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр в соцсети. Она напомнила, что обстановкой на фронте в полной мере владеют только Верховный Главнокомандующий, Министр обороны, Главнокомандующий и начальник Генерального штаба. «Другие военные, владеют ею фрагментарно — в пределах собственной зоны ответственности», — подчеркнула она. Вооруженные силы России полностью освободили Соледар 13 января, передали в Минобороны РФ. За трое суток российские военные уничтожили более 700 украинских бойцов в районе Соледара. Генерал-лейтенант в отставке и бывший советник президента США Джозеф Кит Келлог отметил, что взятие города российскими военными — большой успех, но России и Украине еще предстоит решающее сражение.