В Артемовске рассказали о приказе Киева «уничтожить» город при отступлении

16 января 2023 в 05:55 Размер текста - 17 +

ВСУ предполагают, что могут сдать Артемовск Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска намерены «уничтожить» Артемовск в ДНР в случае отступления из города. Об этом рассказал местный житель Александр Щ., проживающий в селе Опытное Артемовского района. «У меня тетка работала в больнице до эвакуации. Там было много военных. Она вечером вышла на улицу и услышала от них, что Артемовск хороший город,. будет обидно его уничтожать. То есть у них уже был приказ об уничтожении» — цитирует слова местного жителя РИА Новости. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как уже писало URA.RU, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предполагают, что обстоятельства могут сложиться так, что придется сдать Бахмут (украинское название Артемовска) без боя. Об этом сообщил командир разведывательного батальона ВСУ Юрий Скала. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что обстановка на этом участке фронта очень сложная, передает «Царьград».

Украинские войска намерены «уничтожить» Артемовск в ДНР в случае отступления из города. Об этом рассказал местный житель Александр Щ., проживающий в селе Опытное Артемовского района. «У меня тетка работала в больнице до эвакуации. Там было много военных. Она вечером вышла на улицу и услышала от них, что Артемовск хороший город,. будет обидно его уничтожать. То есть у них уже был приказ об уничтожении» — цитирует слова местного жителя РИА Новости. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как уже писало URA.RU, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предполагают, что обстоятельства могут сложиться так, что придется сдать Бахмут (украинское название Артемовска) без боя. Об этом сообщил командир разведывательного батальона ВСУ Юрий Скала. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что обстановка на этом участке фронта очень сложная, передает «Царьград».