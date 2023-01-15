В ВСУ допустили, что сдадут Бахмут без боя

WSJ: командир ВСУ допустил отступление из Бахмута

ВСУ могут сменить тактику при обороне Бахмута при высоких потерях, заявил Юрий Скала Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предполагают, что обстоятельства могут сложиться таким образом, что придется сдать Бахмут (Артемовск) без боя. Об этом сообщил командир разведывательного батальона Юрий Скала.

«Я поддержу решение главнокомандующего о тактическом маневре и создании новой линии обороны, если станет ясно, что потери слишком велики», — добавил Скала. Его слова приводит американская газета The Wall Street Journal. Он уверен, что если обстоятельства сложатся не в пользу украинских войск, то их командование сделает правильные выводы. Авторы газеты, ссылаясь на американских чиновников, также пишут, что в США призывают Украину не отказываться от этих территорий из-за экономического значения.

Ранее сообщалось, что ВСУ отправят на оборону Бахмута мобилизованных без боевого опыта. Планируется отправить на защиту мужчин от 38 до 50 лет. 13 января сообщалось, что Вооруженные силы России полностью освободили Соледар. И это открыло новые пути для наступления. По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, после победы в Соледаре армия РФ будет наращивать силы в направлении Бахмута.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса. Политолог Сергей Марков отметил, что взятие Соледара это тактический успех российской армии, передает телеканал «Царьград».