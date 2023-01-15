В ЯНАО городские власти профинансируют школьные проекты

Школьники из Лабытнанги получат деньги из городского бюджета на реализацию проектов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) школам выделили по 300 тысяч рублей из муниципального бюджета на реализацию инициатив учащихся. Об этом сообщила глава города Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Свыше 3,5 тысяч ребят голосованием решили, какие проекты будут реализовывать в 2023 году. Мы поддерживаем инициативы ребят, выделяя школам по 300 тысяч рублей», — написала Марина Трескова в соцсети.

Мэр Лабытнанги рассказала о выбранных инициативах. Так, в поселке Харп школьники откроют класс виртуальной реальности, в школе №3 появится инфокиоск, а учащиеся школы № 8 и гимназии предложили приобрести ростовые куклы, талисманы своих учебных заведений.

Ранее URA.RU рассказало, что школьники Лабытнанги выступили с инициативой пошить одежду для военнослужащих. После уроков в школе № 3 ученики шьют балаклавы и теплые свитера для нужд военных.