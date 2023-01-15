15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

В ЯНАО городские власти профинансируют школьные проекты

© Служба новостей «URA.RU»
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Вынос флага России и патриотический урок «Разговоры о важном» в гимназии № 53. Магнитогорск, урок, учеба, школа, школьники, астрономия, планеты, руки
Школьники из Лабытнанги получат деньги из городского бюджета на реализацию проектов Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) школам выделили по 300 тысяч рублей из муниципального бюджета на реализацию инициатив учащихся. Об этом сообщила глава города Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Свыше 3,5 тысяч ребят голосованием решили, какие проекты будут реализовывать в 2023 году. Мы поддерживаем инициативы ребят, выделяя школам по 300 тысяч рублей», — написала Марина Трескова в соцсети.

Мэр Лабытнанги рассказала о выбранных инициативах. Так, в поселке Харп школьники откроют класс виртуальной реальности, в школе №3 появится инфокиоск, а учащиеся школы № 8 и гимназии предложили приобрести ростовые куклы, талисманы своих учебных заведений.

Ранее URA.RU рассказало, что школьники Лабытнанги выступили с инициативой пошить одежду для военнослужащих. После уроков в школе № 3 ученики шьют балаклавы и теплые свитера для нужд военных.

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В Лабытнанги (ЯНАО) школам выделили по 300 тысяч рублей из муниципального бюджета на реализацию инициатив учащихся. Об этом сообщила глава города Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Свыше 3,5 тысяч ребят голосованием решили, какие проекты будут реализовывать в 2023 году. Мы поддерживаем инициативы ребят, выделяя школам по 300 тысяч рублей», — написала Марина Трескова в соцсети. Мэр Лабытнанги рассказала о выбранных инициативах. Так, в поселке Харп школьники откроют класс виртуальной реальности, в школе №3 появится инфокиоск, а учащиеся школы № 8 и гимназии предложили приобрести ростовые куклы, талисманы своих учебных заведений. Ранее URA.RU рассказало, что школьники Лабытнанги выступили с инициативой пошить одежду для военнослужащих. После уроков в школе № 3 ученики шьют балаклавы и теплые свитера для нужд военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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