Солдат ВСУ раскрыл функцию наемников в Соледаре Украинский военнопленный заявил, что видел в Соледаре девять американских наемников 16 января 2023 в 08:27 Размер текста - 17 + Российские военные уничтожили наемников ВСУ в Соледаре Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главной функцией наемников Вооруженных сил Украины во взятом под контроль российскими военными Соледаре (ДНР) был штурм. Об этом рассказал украинский военнопленный, видевший наемников. «Их функция — штурм. Они будут штурмовать», — сказал военнопленный в разговоре с корреспондентом РИА Новости. Он отметил, что всего наемников было по меньшей мере девять — все американцы. Российские военные взяли Соледар под свой контроль 12 января. В ходе боевых действия за город были уничтожены более 700 украинских военных, отмечали в Минобороны России. Накануне солдаты армии России проводили зачистку Соледара, сообщает RT. Главной функцией наемников Вооруженных сил Украины во взятом под контроль российскими военными Соледаре (ДНР) был штурм. Об этом рассказал украинский военнопленный, видевший наемников. «Их функция — штурм. Они будут штурмовать», — сказал военнопленный в разговоре с корреспондентом РИА Новости. Он отметил, что всего наемников было по меньшей мере девять — все американцы. Российские военные взяли Соледар под свой контроль 12 января. В ходе боевых действия за город были уничтожены более 700 украинских военных, отмечали в Минобороны России. Накануне солдаты армии России проводили зачистку Соледара, сообщает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям