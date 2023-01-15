15 января 2023

Солдат ВСУ раскрыл функцию наемников в Соледаре

Украинский военнопленный заявил, что видел в Соледаре девять американских наемников
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Российские военные уничтожили наемников ВСУ в Соледаре Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главной функцией наемников Вооруженных сил Украины во взятом под контроль российскими военными Соледаре (ДНР) был штурм. Об этом рассказал украинский военнопленный, видевший наемников.

«Их функция — штурм. Они будут штурмовать», — сказал военнопленный в разговоре с корреспондентом РИА Новости. Он отметил, что всего наемников было по меньшей мере девять — все американцы.

Российские военные взяли Соледар под свой контроль 12 января. В ходе боевых действия за город были уничтожены более 700 украинских военных, отмечали в Минобороны России. Накануне солдаты армии России проводили зачистку Соледара, сообщает RT.

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Главной функцией наемников Вооруженных сил Украины во взятом под контроль российскими военными Соледаре (ДНР) был штурм. Об этом рассказал украинский военнопленный, видевший наемников. «Их функция — штурм. Они будут штурмовать», — сказал военнопленный в разговоре с корреспондентом РИА Новости. Он отметил, что всего наемников было по меньшей мере девять — все американцы. Российские военные взяли Соледар под свой контроль 12 января. В ходе боевых действия за город были уничтожены более 700 украинских военных, отмечали в Минобороны России. Накануне солдаты армии России проводили зачистку Соледара, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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