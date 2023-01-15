Украинский военнопленный признался в гибели роты ВСУ в Артемовске

ВСУ потеряли роту солдат в Артемовске, рассказал военнопленный
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в Артемовске (Бахмуте) в ДНР и потеряли целую роту. Об этом рассказал украинский военнопленный, знающий ситуацию в городе.
«Я был в Бахмуте. Было очень много [потерь]. Целую роту перебили», — сказал военнопленный в разговоре с корреспондентом РИА Новости.
О тяжелой обстановке в Артемовске ранее заявлял и президент Украины Владимир Зеленский, сообщает RT. Он отмечал, что город практически уничтожен. В Минобороны России заявляли об успешных наступательных действиях в районе Артемовска, сообщает «Национальная служба новостей».
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