Украинский военнопленный признался в гибели роты ВСУ в Артемовске 16 января 2023 в 10:39 Размер текста - 17 + ВСУ потеряли роту солдат в Артемовске, рассказал военнопленный Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в Артемовске (Бахмуте) в ДНР и потеряли целую роту. Об этом рассказал украинский военнопленный, знающий ситуацию в городе. «Я был в Бахмуте. Было очень много [потерь]. Целую роту перебили», — сказал военнопленный в разговоре с корреспондентом РИА Новости. О тяжелой обстановке в Артемовске ранее заявлял и президент Украины Владимир Зеленский, сообщает RT. Он отмечал, что город практически уничтожен. В Минобороны России заявляли об успешных наступательных действиях в районе Артемовска, сообщает «Национальная служба новостей». Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в Артемовске (Бахмуте) в ДНР и потеряли целую роту. Об этом рассказал украинский военнопленный, знающий ситуацию в городе. «Я был в Бахмуте. Было очень много [потерь]. Целую роту перебили», — сказал военнопленный в разговоре с корреспондентом РИА Новости. О тяжелой обстановке в Артемовске ранее заявлял и президент Украины Владимир Зеленский, сообщает RT. Он отмечал, что город практически уничтожен. В Минобороны России заявляли об успешных наступательных действиях в районе Артемовска, сообщает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям