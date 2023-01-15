15 января 2023

Украинский военнопленный признался в гибели роты ВСУ в Артемовске

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные
ВСУ потеряли роту солдат в Артемовске, рассказал военнопленный Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в Артемовске (Бахмуте) в ДНР и потеряли целую роту. Об этом рассказал украинский военнопленный, знающий ситуацию в городе.

«Я был в Бахмуте. Было очень много [потерь]. Целую роту перебили», — сказал военнопленный в разговоре с корреспондентом РИА Новости.

О тяжелой обстановке в Артемовске ранее заявлял и президент Украины Владимир Зеленский, сообщает RT. Он отмечал, что город практически уничтожен. В Минобороны России заявляли об успешных наступательных действиях в районе Артемовска, сообщает «Национальная служба новостей».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в Артемовске (Бахмуте) в ДНР и потеряли целую роту. Об этом рассказал украинский военнопленный, знающий ситуацию в городе. «Я был в Бахмуте. Было очень много [потерь]. Целую роту перебили», — сказал военнопленный в разговоре с корреспондентом РИА Новости. О тяжелой обстановке в Артемовске ранее заявлял и президент Украины Владимир Зеленский, сообщает RT. Он отмечал, что город практически уничтожен. В Минобороны России заявляли об успешных наступательных действиях в районе Артемовска, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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