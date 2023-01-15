В Кургане частично отменили авиарейсы в Москву и Сочи

16 января 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Две авиакомпании отменили часть рейсов до Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из Кургана по средам перестанут выполняться авиарейсы в Москву, а по субботам — в Сочи. Данная информация размещена на сайте аэропорта Кургана. «С 21.01.23 по 25.03.23 по субботам отменяется рейс АК „Икар“ („Нордвинд“) N4-519/N4-520 Сочи — Курган — Сочи. С 18.01.23 по 15.03.23 по средам отменяется рейс АК „Нордстар“ 1091/1092 Москва — Курган — Москва», — указано на сайте. URA.RU направило вопросы по теме в авиакомпании. «Полетная программа была оптимизирована в связи с низкой загрузкой рейса. В настоящий момент прямые перелеты по маршруту доступны по вторникам. В летнем сезоне прямые рейсы по субботам также будут доступны пассажирам», — объяснили URA.RU в авиакомпании Nordwind, отвечающей за сочинский рейс. Ответ от авиакомпании Nordstar, отвечающей за московский рейс, на момент написания новости, не был получен. В ноябре 2022 года стало известно, что авиакомпания Utair перестала выполнять рейсы из Нового Уренгоя в Курган, которые запустили в сентябре. Позже губернатор Курганской области Вадим Шумков объяснил отмену слабой востребованностью этого направления у пассажиров.

Из Кургана по средам перестанут выполняться авиарейсы в Москву, а по субботам — в Сочи. Данная информация размещена на сайте аэропорта Кургана. «С 21.01.23 по 25.03.23 по субботам отменяется рейс АК „Икар“ („Нордвинд“) N4-519/N4-520 Сочи — Курган — Сочи. С 18.01.23 по 15.03.23 по средам отменяется рейс АК „Нордстар“ 1091/1092 Москва — Курган — Москва», — указано на сайте. URA.RU направило вопросы по теме в авиакомпании. «Полетная программа была оптимизирована в связи с низкой загрузкой рейса. В настоящий момент прямые перелеты по маршруту доступны по вторникам. В летнем сезоне прямые рейсы по субботам также будут доступны пассажирам», — объяснили URA.RU в авиакомпании Nordwind, отвечающей за сочинский рейс. Ответ от авиакомпании Nordstar, отвечающей за московский рейс, на момент написания новости, не был получен. В ноябре 2022 года стало известно, что авиакомпания Utair перестала выполнять рейсы из Нового Уренгоя в Курган, которые запустили в сентябре. Позже губернатор Курганской области Вадим Шумков объяснил отмену слабой востребованностью этого направления у пассажиров.