Курганский губернатор озвучил причины отмены авиарейсов до ЯНАО

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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
Полеты из Кургана в Новый Уренгой приостановили из-за слабой загрузки рейсов Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что рейсы авиакомпании Utair в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) и обратно были приостановлены из-за того, что в данных направлениях летало очень мало пассажиров. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Начинали летать в ЯНАО, но полеты в Новый Уренгой приостановили уже из-за слабой загрузки рейсов. Пока по понятным причинам также приостановлены авиарейсы в Симферополь (аэропорт временно закрыт из-за проведения СВО)», — написал Шумков. Также глава региона отметил, что сейчас прорабатываются дополнительные рейсы в другие направления.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair перестала летать из Кургана в ЯНАО и обратно. На сайте аэропорта исчезла информация о продаже билетов на данные направления. До этого сообщалось, что первый самолет из Нового Уренгоя приземлился в аэропорту Кургана 21 сентября. Рейсы выполнялись раз в неделю в обе стороны.

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Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что рейсы авиакомпании Utair в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) и обратно были приостановлены из-за того, что в данных направлениях летало очень мало пассажиров. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Начинали летать в ЯНАО, но полеты в Новый Уренгой приостановили уже из-за слабой загрузки рейсов. Пока по понятным причинам также приостановлены авиарейсы в Симферополь (аэропорт временно закрыт из-за проведения СВО)», — написал Шумков. Также глава региона отметил, что сейчас прорабатываются дополнительные рейсы в другие направления. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair перестала летать из Кургана в ЯНАО и обратно. На сайте аэропорта исчезла информация о продаже билетов на данные направления. До этого сообщалось, что первый самолет из Нового Уренгоя приземлился в аэропорту Кургана 21 сентября. Рейсы выполнялись раз в неделю в обе стороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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