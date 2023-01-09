Курганский губернатор озвучил причины отмены авиарейсов до ЯНАО

09 января 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

Полеты из Кургана в Новый Уренгой приостановили из-за слабой загрузки рейсов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что рейсы авиакомпании Utair в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) и обратно были приостановлены из-за того, что в данных направлениях летало очень мало пассажиров. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Начинали летать в ЯНАО, но полеты в Новый Уренгой приостановили уже из-за слабой загрузки рейсов. Пока по понятным причинам также приостановлены авиарейсы в Симферополь (аэропорт временно закрыт из-за проведения СВО)», — написал Шумков. Также глава региона отметил, что сейчас прорабатываются дополнительные рейсы в другие направления. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair перестала летать из Кургана в ЯНАО и обратно. На сайте аэропорта исчезла информация о продаже билетов на данные направления. До этого сообщалось, что первый самолет из Нового Уренгоя приземлился в аэропорту Кургана 21 сентября. Рейсы выполнялись раз в неделю в обе стороны.

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что рейсы авиакомпании Utair в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) и обратно были приостановлены из-за того, что в данных направлениях летало очень мало пассажиров. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Начинали летать в ЯНАО, но полеты в Новый Уренгой приостановили уже из-за слабой загрузки рейсов. Пока по понятным причинам также приостановлены авиарейсы в Симферополь (аэропорт временно закрыт из-за проведения СВО)», — написал Шумков. Также глава региона отметил, что сейчас прорабатываются дополнительные рейсы в другие направления. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair перестала летать из Кургана в ЯНАО и обратно. На сайте аэропорта исчезла информация о продаже билетов на данные направления. До этого сообщалось, что первый самолет из Нового Уренгоя приземлился в аэропорту Кургана 21 сентября. Рейсы выполнялись раз в неделю в обе стороны.