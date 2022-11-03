Utair перестала летать из Кургана в ЯНАО 03 ноября 2022 в 11:51 Размер текста - 17 + Рейсы из Нового Уренгоя в Курган запустили в сентябре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С сайта аэропорта Кургана пропала информация о рейсах авиакомпании Utair в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) и обратно. На сайте авиакомпании уже не продаются билеты на эти направления. «Ошибка. По вашему запросу ничего не найдено (нет рейсов или мест). Пожалуйста, попробуйте изменить введенные параметры поиска», — окно с таким текстом всплывает на сайте Utair при попытке найти авиабилеты из Кургана в Новый Уренгой. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу авиакомпании. На момент написания новости, ответ не был получен. 21 сентября в Кургане приземлился первый самолет из Нового Уренгоя. Рейсы на этом направлении выполнялись раз в неделю в каждую сторону. В конце августа билеты на эти рейсы стоили 7,5 тыс. рублей, но через месяц подешевели в два раза. С сайта аэропорта Кургана пропала информация о рейсах авиакомпании Utair в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) и обратно. На сайте авиакомпании уже не продаются билеты на эти направления. «Ошибка. По вашему запросу ничего не найдено (нет рейсов или мест). Пожалуйста, попробуйте изменить введенные параметры поиска», — окно с таким текстом всплывает на сайте Utair при попытке найти авиабилеты из Кургана в Новый Уренгой. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу авиакомпании. На момент написания новости, ответ не был получен. 21 сентября в Кургане приземлился первый самолет из Нового Уренгоя. Рейсы на этом направлении выполнялись раз в неделю в каждую сторону. В конце августа билеты на эти рейсы стоили 7,5 тыс. рублей, но через месяц подешевели в два раза. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям