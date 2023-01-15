15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

Женщину в ЯНАО наказали за незаконное распространение интимных фотографий

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительнице ЯНАО суд назначил 100 часов обязательных работ Фото:

Жительницу Лабытнанги (ЯНАО) наказали за незаконное распространение интимных фотографий местной жительницы в сети «Интернет». Об этом сообщает пресс-служба окружного управления Следственного комитета.

«Собранные следственным отделом по городу Лабытнанги следственного управления СУ РФ по ЯНАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни)», — говорится в сообщении.

Женщине суд назначил 100 часов обязательных работ. Опубликованные без разрешения фотографии пострадавшей 1979 года рождения нарушили ряд прав на неприкосновенность.

Ранее сообщалось, что подросток из ЯНАО склонил несовершеннолетнюю жительницу к интимной переписке, после чего опубликовал фотографии в сети «Интернет». Суд взыскал компенсацию с законного представителя осужденного в размере 60 тысяч рублей.

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Жительницу Лабытнанги (ЯНАО) наказали за незаконное распространение интимных фотографий местной жительницы в сети «Интернет». Об этом сообщает пресс-служба окружного управления Следственного комитета. «Собранные следственным отделом по городу Лабытнанги следственного управления СУ РФ по ЯНАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни)», — говорится в сообщении. Женщине суд назначил 100 часов обязательных работ. Опубликованные без разрешения фотографии пострадавшей 1979 года рождения нарушили ряд прав на неприкосновенность. Ранее сообщалось, что подросток из ЯНАО склонил несовершеннолетнюю жительницу к интимной переписке, после чего опубликовал фотографии в сети «Интернет». Суд взыскал компенсацию с законного представителя осужденного в размере 60 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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