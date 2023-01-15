Женщину в ЯНАО наказали за незаконное распространение интимных фотографий

16 января 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Жительнице ЯНАО суд назначил 100 часов обязательных работ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Жительницу Лабытнанги (ЯНАО) наказали за незаконное распространение интимных фотографий местной жительницы в сети «Интернет». Об этом сообщает пресс-служба окружного управления Следственного комитета. «Собранные следственным отделом по городу Лабытнанги следственного управления СУ РФ по ЯНАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни)», — говорится в сообщении. Женщине суд назначил 100 часов обязательных работ. Опубликованные без разрешения фотографии пострадавшей 1979 года рождения нарушили ряд прав на неприкосновенность. Ранее сообщалось, что подросток из ЯНАО склонил несовершеннолетнюю жительницу к интимной переписке, после чего опубликовал фотографии в сети «Интернет». Суд взыскал компенсацию с законного представителя осужденного в размере 60 тысяч рублей.

Жительницу Лабытнанги (ЯНАО) наказали за незаконное распространение интимных фотографий местной жительницы в сети «Интернет». Об этом сообщает пресс-служба окружного управления Следственного комитета. «Собранные следственным отделом по городу Лабытнанги следственного управления СУ РФ по ЯНАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни)», — говорится в сообщении. Женщине суд назначил 100 часов обязательных работ. Опубликованные без разрешения фотографии пострадавшей 1979 года рождения нарушили ряд прав на неприкосновенность. Ранее сообщалось, что подросток из ЯНАО склонил несовершеннолетнюю жительницу к интимной переписке, после чего опубликовал фотографии в сети «Интернет». Суд взыскал компенсацию с законного представителя осужденного в размере 60 тысяч рублей.