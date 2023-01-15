Депутат ГД помог получить выплаты свердловскому участнику СВО

Свердловский депутат Госдумы помог получить денежное пособие солдату со спецоперации

16 января 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Свердловский участник СВО получил недостающее денежное пособие через депутата Госдумы и прокуратуру ЦВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских помог участнику СВО Владимиру получить недостающее денежное довольствие. Об этом избранник народа рассказал в своем telegram-канале. «Владимиру воинская часть своевременно не присвоила личные номера, не внесла записи в военные билеты и не выдала жетоны. „Дорого“ ему обошелся приказ с ошибочной датой зачисления в армейские ряды. Из-за чего и насчитали денежное довольствие меньше, чем положено. К этому делу подключил прокуратуру ЦВО. Без лишних слов ведомство заступилось за нашего защитника», — поделился Андрей Альшевских. Он отметил, что отстаивать справедливость взялась и мать военнослужащего. «Промахи нужно признавать и исправлять», — сказал депутат Госдумы. Ранее агентство сообщало, что свердловские власти выплатили сотни миллионов рублей семьям мобилизованных. Общая сумма составила более 580 млн рублей.

Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских помог участнику СВО Владимиру получить недостающее денежное довольствие. Об этом избранник народа рассказал в своем telegram-канале. «Владимиру воинская часть своевременно не присвоила личные номера, не внесла записи в военные билеты и не выдала жетоны. „Дорого“ ему обошелся приказ с ошибочной датой зачисления в армейские ряды. Из-за чего и насчитали денежное довольствие меньше, чем положено. К этому делу подключил прокуратуру ЦВО. Без лишних слов ведомство заступилось за нашего защитника», — поделился Андрей Альшевских. Он отметил, что отстаивать справедливость взялась и мать военнослужащего. «Промахи нужно признавать и исправлять», — сказал депутат Госдумы. Ранее агентство сообщало, что свердловские власти выплатили сотни миллионов рублей семьям мобилизованных. Общая сумма составила более 580 млн рублей.