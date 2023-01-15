15 января 2023

Депутат ГД помог получить выплаты свердловскому участнику СВО

Свердловский депутат Госдумы помог получить денежное пособие солдату со спецоперации
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Свердловский участник СВО получил недостающее денежное пособие через депутата Госдумы и прокуратуру ЦВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских помог участнику СВО Владимиру получить недостающее денежное довольствие. Об этом избранник народа рассказал в своем telegram-канале.

«Владимиру воинская часть своевременно не присвоила личные номера, не внесла записи в военные билеты и не выдала жетоны. „Дорого“ ему обошелся приказ с ошибочной датой зачисления в армейские ряды. Из-за чего и насчитали денежное довольствие меньше, чем положено. К этому делу подключил прокуратуру ЦВО. Без лишних слов ведомство заступилось за нашего защитника», — поделился Андрей Альшевских.

Он отметил, что отстаивать справедливость взялась и мать военнослужащего. «Промахи нужно признавать и исправлять», — сказал депутат Госдумы.

Ранее агентство сообщало, что свердловские власти выплатили сотни миллионов рублей семьям мобилизованных. Общая сумма составила более 580 млн рублей.

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Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских помог участнику СВО Владимиру получить недостающее денежное довольствие. Об этом избранник народа рассказал в своем telegram-канале. «Владимиру воинская часть своевременно не присвоила личные номера, не внесла записи в военные билеты и не выдала жетоны. „Дорого“ ему обошелся приказ с ошибочной датой зачисления в армейские ряды. Из-за чего и насчитали денежное довольствие меньше, чем положено. К этому делу подключил прокуратуру ЦВО. Без лишних слов ведомство заступилось за нашего защитника», — поделился Андрей Альшевских. Он отметил, что отстаивать справедливость взялась и мать военнослужащего. «Промахи нужно признавать и исправлять», — сказал депутат Госдумы. Ранее агентство сообщало, что свердловские власти выплатили сотни миллионов рублей семьям мобилизованных. Общая сумма составила более 580 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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