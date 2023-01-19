Генерал-майор Тутрин: за счет поставок техники на Украину Запад обновляет свою армию

20 января 2023 в 07:05 Размер текста - 17 +

Запад поставляет на Украину технику 30-50-летней давности, считает Николай Тутрин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За счет поставок старой техники на Украину США и страны Европы обновляют свое вооружение. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор Николай Тутрин. «Идет непосредственная поставка на Украину от англосаксов и иных государств, которые зарабатывают на этом хорошие деньги. Это естественно, что отправляют устаревшее оборудование, технику, в частности, БТР, БМП, танки 30-40-50-летней давности выпуска. Потому что склады захламлены, войны нигде нет, кому продавать, — никого нет, кто покупать такое будет старье? Поэтому сейчас эти миллиарды для чего? Для того, чтобы очистить от хламья более передовые армии — это европейские, англосакские и американскую. Обновить новыми технологиями, вооружением, более совершенными боеприпасами, которые в любом случае пока успешно уничтожаются нами», — подчеркнул Николай Тутрин. Генерал-майор добавил, что увеличение мощи вооружения — это естественный процесс выживания любого государства. «Увеличения мощи вооружения, находящегося на обеспечении, — это естественный процесс выживания любого государства. Этот процесс нескончаемый. По жизни так всегда было», — добавил Тутрин. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина уже получает тяжелое вооружение от стран Запада. По мнению члена-корреспондента Академии военных наук, военного дипломата, кандидата военных наук Александра Бартоша, у США есть около 70 советских танков Т-72. Они могут их модернизировать и поставить Киеву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За счет поставок старой техники на Украину США и страны Европы обновляют свое вооружение. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор Николай Тутрин. «Идет непосредственная поставка на Украину от англосаксов и иных государств, которые зарабатывают на этом хорошие деньги. Это естественно, что отправляют устаревшее оборудование, технику, в частности, БТР, БМП, танки 30-40-50-летней давности выпуска. Потому что склады захламлены, войны нигде нет, кому продавать, — никого нет, кто покупать такое будет старье? Поэтому сейчас эти миллиарды для чего? Для того, чтобы очистить от хламья более передовые армии — это европейские, англосакские и американскую. Обновить новыми технологиями, вооружением, более совершенными боеприпасами, которые в любом случае пока успешно уничтожаются нами», — подчеркнул Николай Тутрин. Генерал-майор добавил, что увеличение мощи вооружения — это естественный процесс выживания любого государства. «Увеличения мощи вооружения, находящегося на обеспечении, — это естественный процесс выживания любого государства. Этот процесс нескончаемый. По жизни так всегда было», — добавил Тутрин. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина уже получает тяжелое вооружение от стран Запада. По мнению члена-корреспондента Академии военных наук, военного дипломата, кандидата военных наук Александра Бартоша, у США есть около 70 советских танков Т-72. Они могут их модернизировать и поставить Киеву.