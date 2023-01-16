Бывший тюменский криминальный лидер Ганс не стал восстанавливать связи с Курганом

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Бывший тюменский лидер Ганс не стал выходить на криминальных лидеров Кургана Фото:

Освободившийся из колонии бывший криминальный лидер Тюмени Юрий Тишенков (по прозвищу Ганс) не стал восстанавливать прежние связи с курганскими представителями преступного сообщества. Об этом URA.RU рассказали источники, имеющие связи с бывшими членами местных криминальных структур.

«Авторитет Ганс никак не выходит на представителей криминальных структур в Курганской области. В нулевых у него были связи с блатными старой формации. Но теперь общаться ему в Кургане не с кем», — сообщили источники. Курганцы ожидали, что Ганс постарается распространить свое влияние из Тюмени после выхода из колонии.

Пассивность Тишенкова в отношении курганских лидеров можно объяснить двумя причинами. Во-первых, за время его отсидки в Кургане исчезли (умерли, отошли от дел, уехали) те авторитеты, с кем он ранее поддерживал отношения. Другой версией называют раскоронование перед тем, как он попал в места лишения свободы. Тишенков отбывал наказание за организацию заказного убийства, его приговорили к 12 годам лишения свободы. Редакция не смогла узнать мнение Тишенкова по данному вопросу, так как не располагает номером его телефона.

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Ранее URA.RU сообщало, как в курганском суде рассказали, что местного курганского положенца Петренка мог назначить бывший «вор в законе» Ганс. От бывшего тюменского криминального лидера ожидали активности после выхода на волю. Однако, по версии силовиков и прочих источников URA.RU, 70-летний Тишенков предпочел не возвращаться к незаконной деятельности после долгих лет, проведенных в заключении.

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Освободившийся из колонии бывший криминальный лидер Тюмени Юрий Тишенков (по прозвищу Ганс) не стал восстанавливать прежние связи с курганскими представителями преступного сообщества. Об этом URA.RU рассказали источники, имеющие связи с бывшими членами местных криминальных структур. «Авторитет Ганс никак не выходит на представителей криминальных структур в Курганской области. В нулевых у него были связи с блатными старой формации. Но теперь общаться ему в Кургане не с кем», — сообщили источники. Курганцы ожидали, что Ганс постарается распространить свое влияние из Тюмени после выхода из колонии. Пассивность Тишенкова в отношении курганских лидеров можно объяснить двумя причинами. Во-первых, за время его отсидки в Кургане исчезли (умерли, отошли от дел, уехали) те авторитеты, с кем он ранее поддерживал отношения. Другой версией называют раскоронование перед тем, как он попал в места лишения свободы. Тишенков отбывал наказание за организацию заказного убийства, его приговорили к 12 годам лишения свободы. Редакция не смогла узнать мнение Тишенкова по данному вопросу, так как не располагает номером его телефона. Ранее URA.RU сообщало, как в курганском суде рассказали, что местного курганского положенца Петренка мог назначить бывший «вор в законе» Ганс. От бывшего тюменского криминального лидера ожидали активности после выхода на волю. Однако, по версии силовиков и прочих источников URA.RU, 70-летний Тишенков предпочел не возвращаться к незаконной деятельности после долгих лет, проведенных в заключении.
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