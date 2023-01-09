Тюменские банды из 90-х снова начинают рваться к власти

Возглавить их камбек может известный в криминальных кругах авторитет Юрий «Ганс»

09 января 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Криминальные авторитеты из 90-х до сих пор имеют претензии друг к другу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 90-е Тюмень стала рассадником банд и ОПГ. Именно в этот период свое восхождение на криминальный Олимп начал знаменитый Юра «Ганс» (Юрий Тишенков). Его преступная карьера запомнилась чередой скандалов и ссорой с Асланом Усояном («Дед Хасан») и Вячеславом Иваньковым («Япончик»), после которой он лишился статуса «вора в законе» и попал в тюрьму. Тишенков освободился в 2021 году. В криминальной среде ходят слухи, что он уже осмотрелся и готов возвращать власть. Но станет ли? 8 декабря 2010 года «Ганс» получил срок за организацию заказного убийства своего бывшего подчиненного Владимира Гарманова. В котором, по слухам, он видел конкурента. Из мест лишения свободы Тишенков освободился спустя 12 лет. С тех пор о нем ничего не слышно. Но многие считают, что это затишье перед бурей, потому что у «Ганса» остались старые счеты с бывшими «коллегами по цеху». По одной из версий, он готовится к реваншу, который может вернуть Тюмень в лихие 90-е. По другой — решил окончательно отойти от дел и ведет тихий, неприметный образ жизни. URA.RU собрало мнения бывших силовиков и «бандитов» в отставке, которые поделились своим видением дальнейшего пути криминального авторитета. Юрий «Ганс» стал криминальным авторитетом в 90-е годы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Кто вы, мистер «Ганс»? Юрий Тишенков родился 29 февраля 1952 в Тюмени. По данным из открытых источников, первую судимость он получил в 16 лет. И затем стал регулярно мелькать в сводках силовиков. Расцвет криминальной активности «Ганса» пришелся на 90-е годы. А в июле 2000 года он был «коронован» в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа. «К тому моменту Тишенков уже имел достаточно крепкий авторитет и пользовался уважением криминальных элементов. „Гансу“ удалось сделать практически невозможное: он объединил вокруг своей фигуры несколько банд, и буквально подмял под себя всю Тюменскую область. С присвоением статуса „вор в законе“, ему был доверен „общак“. То есть, фактически это стало признанием его веса со стороны воротил российского криминала. Собственно, к этому он всю жизнь и стремился», — сообщил агентству инсайдер, близкий к правоохранительным органам. По данным источников URA.RU, Юрий «Ганс» серьезно поссорился с московскими криминальными авторитетами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Большая воровская ссора По одной из версий, «Ганс» лишился статуса «вора в законе» в апреле 2008 года. Этому предшествовала ссора с крупными криминальными авторитетами Москвы и Екатеринбурга. Среди которых были «Дед Хасан» и «Япончик». «В какой-то момент, Тишенков пришел к пониманию, что ему по силам контролировать криминал не только в Тюменской области, но и за ее пределами. По одной из версий, это не понравилось его московским коллегам. Вроде как это привело к тому, что „Япончик“ вызвал его по телефону на разговор в Москву, но он отказался туда ехать, сказав Иванькову, чтобы он сам приезжал в Тюмень, если хочет с ним поговорить. Спустя некоторое время „Ганса“ лишили статуса. После этого у него начались проблемы с силовиками», — отметил инсайдер URA.RU из числа бывших представителей криминалитета. В ноябре 2009 года Юрий Тишенков получил 12 лет колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Привет из прошлого В ноябре 2009 года Тишенков был арестован по подозрению в организации заказного убийства Владимира Гарманова, которое произошло в 2001 году. По данным источников агентства, речь идет о бывшем «бригадире» банды «Ганса», который в 90-хотел выйти из-под его опеки вместе с другим участником ОПГ Александром Бабановым. Последнему повезло больше, чем Гарманову: из передела ему удалось выйти живым. А Тишенков получил 12 лет строгого режима. «Приговор был оглашен 8 декабря 2010 года. Он основывался, в частности, на показаниях исполнителя убийства Гарманова, который заявил, что заказ на него сделал именно „Ганс“. К слову, соответствующие показания киллер дал, находясь в местах лишения свободы. Тишенков отбывал наказание в одной из колоний Мордовии», — сообщил инсайдер URA.RU. Владимир Зятьков погиб 9 сентября 2020 года Фото: Андрей Александров © URA.RU Кому мстить? Юрий Тишенков освободился из мест лишения свободы 10 октября 2021 года. За то время, пока он находился в колонии, в криминальном мире произошло множество серьезных событий: 9 октября 2009 года от полученного во время покушения ранения гибнет Вячеслав Иваньков («Япончик»);

16 января 2013 года во дворе московского ресторана «Старый фаэтон» получил смертельное ранение Аслан Усоян («Дед Хасан»);

9 сентября 2020 года при странных обстоятельствах гибнет «вор в законе» Владимир Зятьков («Зятек»). Он находился на катере, который врезался в баржу на реке Черной в Сургуте. Вместе с ним жертвами ЧП стали еще три человека. «Вероятно, „Гансу“ был смысл иметь особую злость на „Зятька“, который, по слухам, был одним из тех воров, которые подписали „прогон“ о раскоронации Тишенкова. Был смысл, потому что они близко общались при жизни. И, наверное, он мог бы начать некое подобие войны с ним. Но не пришлось. Про „Япончика“ и „Деда Хасана“ тоже, в общем — то все понятно. Остается Саша „Бабан“. Но за то время, пока „Ганс“ находился в колонии, последний набрал в криминальном мире значительный вес. И Тишенкову он просто не по зубам. С ним развязывать войну он не станет. Не тот уровень», — считает один из бывших представителей криминального мира. Источник: Тюмень не смогут вернуть в 90-е Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Что будет дальше? По данным источников агентства, «Ганс» не смог бы вернуть Тюмень в 90-е, даже если захотел. «На это есть несколько причин. Во-первых, правоохранительная система стала работать по-другому. ОПГ, даже если и появляются, то долго не живут. Силовики научились грамотно бороться с организованной преступностью. И не просто бороться, а побеждать. Во-вторых, люди, которые в 90-х занимались темными делами, уже давно успокоились. Многие из них обеспечили себе сытую безбедную жизнь. У них есть хорошие машины, дома, квартиры. Какой-то легальный бизнес. Что им делить? Я уверен, что Юрий Тишенков тоже не бедствует. Какой смысл ему ставить на кон собственное благополучие ради того, чтобы что-то кому-то доказать? Все это он уже сделал. Он давно всем все доказал», — считает инсайдер агентства. Вместо эпилога Источник URA.RU в правоохранительных структурах отметил, что, скорее всего, Юрий Тишенков не будет никому мстить, а станет вести образ жизни обычного пенсионера. Тем более, что 29 февраля 2022 года ему исполнилось 70 лет. А это почтенный возраст для криминального мира, до которого удалось дожить далеко не каждому его представителю. «Скорее всего, после освобождения „Ганс“ поехал не в кабак, а в санаторий, чтобы поправить здоровье. А это тоже о многом говорит. 90-е кончились. И с этим надо смириться. Даже если некоторым очень не хочется этого делать», — резюмировал собеседник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 90-е Тюмень стала рассадником банд и ОПГ. Именно в этот период свое восхождение на криминальный Олимп начал знаменитый Юра «Ганс» (Юрий Тишенков). Его преступная карьера запомнилась чередой скандалов и ссорой с Асланом Усояном («Дед Хасан») и Вячеславом Иваньковым («Япончик»), после которой он лишился статуса «вора в законе» и попал в тюрьму. Тишенков освободился в 2021 году. В криминальной среде ходят слухи, что он уже осмотрелся и готов возвращать власть. Но станет ли? 8 декабря 2010 года «Ганс» получил срок за организацию заказного убийства своего бывшего подчиненного Владимира Гарманова. В котором, по слухам, он видел конкурента. Из мест лишения свободы Тишенков освободился спустя 12 лет. С тех пор о нем ничего не слышно. Но многие считают, что это затишье перед бурей, потому что у «Ганса» остались старые счеты с бывшими «коллегами по цеху». По одной из версий, он готовится к реваншу, который может вернуть Тюмень в лихие 90-е. По другой — решил окончательно отойти от дел и ведет тихий, неприметный образ жизни. URA.RU собрало мнения бывших силовиков и «бандитов» в отставке, которые поделились своим видением дальнейшего пути криминального авторитета. Кто вы, мистер «Ганс»? Юрий Тишенков родился 29 февраля 1952 в Тюмени. По данным из открытых источников, первую судимость он получил в 16 лет. И затем стал регулярно мелькать в сводках силовиков. Расцвет криминальной активности «Ганса» пришелся на 90-е годы. А в июле 2000 года он был «коронован» в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа. «К тому моменту Тишенков уже имел достаточно крепкий авторитет и пользовался уважением криминальных элементов. „Гансу“ удалось сделать практически невозможное: он объединил вокруг своей фигуры несколько банд, и буквально подмял под себя всю Тюменскую область. С присвоением статуса „вор в законе“, ему был доверен „общак“. То есть, фактически это стало признанием его веса со стороны воротил российского криминала. Собственно, к этому он всю жизнь и стремился», — сообщил агентству инсайдер, близкий к правоохранительным органам. Большая воровская ссора По одной из версий, «Ганс» лишился статуса «вора в законе» в апреле 2008 года. Этому предшествовала ссора с крупными криминальными авторитетами Москвы и Екатеринбурга. Среди которых были «Дед Хасан» и «Япончик». «В какой-то момент, Тишенков пришел к пониманию, что ему по силам контролировать криминал не только в Тюменской области, но и за ее пределами. По одной из версий, это не понравилось его московским коллегам. Вроде как это привело к тому, что „Япончик“ вызвал его по телефону на разговор в Москву, но он отказался туда ехать, сказав Иванькову, чтобы он сам приезжал в Тюмень, если хочет с ним поговорить. Спустя некоторое время „Ганса“ лишили статуса. После этого у него начались проблемы с силовиками», — отметил инсайдер URA.RU из числа бывших представителей криминалитета. Привет из прошлого В ноябре 2009 года Тишенков был арестован по подозрению в организации заказного убийства Владимира Гарманова, которое произошло в 2001 году. По данным источников агентства, речь идет о бывшем «бригадире» банды «Ганса», который в 90-хотел выйти из-под его опеки вместе с другим участником ОПГ Александром Бабановым. Последнему повезло больше, чем Гарманову: из передела ему удалось выйти живым. А Тишенков получил 12 лет строгого режима. «Приговор был оглашен 8 декабря 2010 года. Он основывался, в частности, на показаниях исполнителя убийства Гарманова, который заявил, что заказ на него сделал именно „Ганс“. К слову, соответствующие показания киллер дал, находясь в местах лишения свободы. Тишенков отбывал наказание в одной из колоний Мордовии», — сообщил инсайдер URA.RU. Кому мстить? Юрий Тишенков освободился из мест лишения свободы 10 октября 2021 года. За то время, пока он находился в колонии, в криминальном мире произошло множество серьезных событий: «Вероятно, „Гансу“ был смысл иметь особую злость на „Зятька“, который, по слухам, был одним из тех воров, которые подписали „прогон“ о раскоронации Тишенкова. Был смысл, потому что они близко общались при жизни. И, наверное, он мог бы начать некое подобие войны с ним. Но не пришлось. Про „Япончика“ и „Деда Хасана“ тоже, в общем — то все понятно. Остается Саша „Бабан“. Но за то время, пока „Ганс“ находился в колонии, последний набрал в криминальном мире значительный вес. И Тишенкову он просто не по зубам. С ним развязывать войну он не станет. Не тот уровень», — считает один из бывших представителей криминального мира. Что будет дальше? По данным источников агентства, «Ганс» не смог бы вернуть Тюмень в 90-е, даже если захотел. «На это есть несколько причин. Во-первых, правоохранительная система стала работать по-другому. ОПГ, даже если и появляются, то долго не живут. Силовики научились грамотно бороться с организованной преступностью. И не просто бороться, а побеждать. Во-вторых, люди, которые в 90-х занимались темными делами, уже давно успокоились. Многие из них обеспечили себе сытую безбедную жизнь. У них есть хорошие машины, дома, квартиры. Какой-то легальный бизнес. Что им делить? Я уверен, что Юрий Тишенков тоже не бедствует. Какой смысл ему ставить на кон собственное благополучие ради того, чтобы что-то кому-то доказать? Все это он уже сделал. Он давно всем все доказал», — считает инсайдер агентства. Вместо эпилога Источник URA.RU в правоохранительных структурах отметил, что, скорее всего, Юрий Тишенков не будет никому мстить, а станет вести образ жизни обычного пенсионера. Тем более, что 29 февраля 2022 года ему исполнилось 70 лет. А это почтенный возраст для криминального мира, до которого удалось дожить далеко не каждому его представителю. «Скорее всего, после освобождения „Ганс“ поехал не в кабак, а в санаторий, чтобы поправить здоровье. А это тоже о многом говорит. 90-е кончились. И с этим надо смириться. Даже если некоторым очень не хочется этого делать», — резюмировал собеседник URA.RU.