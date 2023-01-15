Челябинцы пожаловались Бастрыкину на пыль от взрывов на карьере вице-спикера заксобрания

Карьер принадлежит семье депутата ЗСО Юрия Карликанова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава СКР Александр Бастрыкин требует проверить деятельность Новосмолинского карьера в Челябинске, принадлежащего семье вице-спикера заксобрания региона Юрия Карликанова. Как сообщает пресс-служба ведомства, жалобы на карьер поступили в аккаунт СКР.

«В аккаунте информационного центра СК России оставлен комментарий о проблеме экологического характера в Челябинске. Граждане проживающие в ряде садовых товариществ, жалуются на пыль, поднимающуюся от работы Новосмолинского карьера и оседающую в радиусе нескольких километров», — сообщили в пресс-службе СКР.

В ведомстве отмечают, что садоводы пожаловались, что от деятельности щебеночного предприятия почва пропиталась бетонной пылью, погибли деревья и растения, ухудшилось состояние здоровья граждан, особенно страдающих астмой. В СУ СК России по области по данному факту организована процессуальная проверка.

Карьер в Новосинеглазово обслуживает группа предприятий «ЧелСИ», которую контролирует семья Карликанова. Взрывы здесь происходят постоянно. 29 ноября 2022 взрыв получился такой силы, что дым был заметен со многих точек города, в том числе со стороны железнодорожного вокзала, АМЗ и микрорайона Тополиная аллея.

В ходе расследования инцидента выяснилось, что один из подрядчиков заложил больше, чем надо порцию взрывчатки. У этого подрядчика отозвали лицензию. Сам Карликанов на звонок URA.RU не ответил.