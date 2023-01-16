Политолог объяснил, почему Запад активизировал поставки тяжелого вооружения Украине

Политолог Брутер: Запад активизировал поставки тяжелой техники Украине из-за сдачи Соледара

16 января 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Активизация поставок техники свидетельствует о раздражении западных политиков из-за событий в Соледаре Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны активизировали поставки тяжелого вооружения Украины, так как они опасаются, что после потери Соледара группировка ВСУ начнет уступать город за городом. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Триггером активизации поставок тяжелой техники Украине стало желание одержать победу и опасность того, что неудача в Соледаре может распространиться на другие населенные пункты. На Западе настроены очень серьезно и не собираются играть в ничью. Они стараются выиграть любой ценой. Я думаю, что Запад нервируют события в Соледаре, потому что они боятся того, что управляемость может быть потеряна и это станет создавать эффект домино», — сказал Владимир Брутер. Взятие Соледара может внести разлад в группировку, выступающую на стороне Киева, считает политолог. «В какой-то момент управляемость потеряется и учитывая, что состав вооруженных формирований Украины очень разнороден, то удерживать его в ситуации, когда противник прорывается достаточно сложно, потому что у всех разная мотивация. Поэтому они хотят остановить это как можно быстрее и напугать Россию», — объяснил эксперт. 13 января в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России полностью взяли Соледар. После этого командир разведывательного батальона ВСУ Юрий Скала допустил, что украинская группировка войск может сдать Бахмут (Артемовск) без боя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные страны активизировали поставки тяжелого вооружения Украины, так как они опасаются, что после потери Соледара группировка ВСУ начнет уступать город за городом. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Триггером активизации поставок тяжелой техники Украине стало желание одержать победу и опасность того, что неудача в Соледаре может распространиться на другие населенные пункты. На Западе настроены очень серьезно и не собираются играть в ничью. Они стараются выиграть любой ценой. Я думаю, что Запад нервируют события в Соледаре, потому что они боятся того, что управляемость может быть потеряна и это станет создавать эффект домино», — сказал Владимир Брутер. Взятие Соледара может внести разлад в группировку, выступающую на стороне Киева, считает политолог. «В какой-то момент управляемость потеряется и учитывая, что состав вооруженных формирований Украины очень разнороден, то удерживать его в ситуации, когда противник прорывается достаточно сложно, потому что у всех разная мотивация. Поэтому они хотят остановить это как можно быстрее и напугать Россию», — объяснил эксперт. 13 января в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России полностью взяли Соледар. После этого командир разведывательного батальона ВСУ Юрий Скала допустил, что украинская группировка войск может сдать Бахмут (Артемовск) без боя.