Челябинский банк возобновил попытки получить 125 млн рублей с депутата гордумы

Окончания судебной тяжбы Олег Иванов будет ждать под арестом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске возобновился процесс по иску «Челябинвестбанка» к депутату городской думы Олегу Иванова. Одна из крупнейших финансовых организаций региона рассчитывает получить с народного избранника почти 125 млн рублей, следует из базы судебных дел.

«Определением суда от 11 июля 2022 года производство по делу было приостановлено. По ходатайству истца в рамках дела назначена судебная экспертиза. В суд 11 января 2023 года поступило заключение эксперта. Арбитражный суд определил: производство по делу возобновить», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Банк предъявил требования о взыскании 124 млн 821 тыс. рублей лично к Иванову, его супруге, а также к принадлежащим депутату ООО «АльфаСтрой» и ООО «Аквагород» в ноябре 2021 года. В кредитной организации назвали URA.RU поданный иск «стандартной процедурой, связанной с неисполнением кредитных обязательств». Сам Иванов находится под домашним арестом.

В гордуме Иванов уже третий срок представляет Центральный район Челябинска. Его компании специализируются на возведении офисных зданий, преимущественно для правоохранительных структур и судебных органов. Сотрудники ФСБ задержали депутата утром 26 декабря 2022 года. В его коттедже и фирме «Альфастрой» прошли обыски с выемкой документов. Иванова обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей. После возбуждения уголовного дела «Единая Россия» приостановила членство Иванова в партии, однако депутатом он остается.