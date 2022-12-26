Задержанному ФСБ челябинскому депутату приостановили членство в ЕР

Задержанному ФСБ депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову приостановили членство в «Единой России». Об этом 26 декабря URA.RU сообщили в региональном исполкоме партии.
«Партийцы приняли решение о приостановлении членства в партии депутата Челябинской городской Думы Олега Иванова. Членство было приостановлено на заседании местного политического совета Центрального местного отделения партии», — сообщили URA.RU в регисполкоме.
Иванова задержали утром 26 декабря. Его доставили в следственное управление СКР по региону. Ночь он проведет в изоляторе временного содержания, после чего ему изберут меру пресечения.
Одновременно с задержанием Иванова силовики провели обыски в его фирме «Альфастрой». Депутата подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей. Он владеет фирмами, которые занимались строительством и ремонтом зданий для властей региона. Из-за несоответствующего качества строек к фирмам Иванова в судах зарегистрирована серия исков, а самого Иванова атакуют кредиторы.
Иванов избирается в состав думы с 2011 года. Все выборы он выиграл при поддержке «Единой России».
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