Задержанному ФСБ челябинскому депутату приостановили членство в ЕР

26 декабря 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Членство Олега Иванова в «Единой России» приостановили из-за возбуждения уголовного дела Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области © URA.RU Задержанному ФСБ депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову приостановили членство в «Единой России». Об этом 26 декабря URA.RU сообщили в региональном исполкоме партии. «Партийцы приняли решение о приостановлении членства в партии депутата Челябинской городской Думы Олега Иванова. Членство было приостановлено на заседании местного политического совета Центрального местного отделения партии», — сообщили URA.RU в регисполкоме. Иванова задержали утром 26 декабря. Его доставили в следственное управление СКР по региону. Ночь он проведет в изоляторе временного содержания, после чего ему изберут меру пресечения. Одновременно с задержанием Иванова силовики провели обыски в его фирме «Альфастрой». Депутата подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей. Он владеет фирмами, которые занимались строительством и ремонтом зданий для властей региона. Из-за несоответствующего качества строек к фирмам Иванова в судах зарегистрирована серия исков, а самого Иванова атакуют кредиторы. Иванов избирается в состав думы с 2011 года. Все выборы он выиграл при поддержке «Единой России».

Задержанному ФСБ депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову приостановили членство в «Единой России». Об этом 26 декабря URA.RU сообщили в региональном исполкоме партии. «Партийцы приняли решение о приостановлении членства в партии депутата Челябинской городской Думы Олега Иванова. Членство было приостановлено на заседании местного политического совета Центрального местного отделения партии», — сообщили URA.RU в регисполкоме. Иванова задержали утром 26 декабря. Его доставили в следственное управление СКР по региону. Ночь он проведет в изоляторе временного содержания, после чего ему изберут меру пресечения. Одновременно с задержанием Иванова силовики провели обыски в его фирме «Альфастрой». Депутата подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей. Он владеет фирмами, которые занимались строительством и ремонтом зданий для властей региона. Из-за несоответствующего качества строек к фирмам Иванова в судах зарегистрирована серия исков, а самого Иванова атакуют кредиторы. Иванов избирается в состав думы с 2011 года. Все выборы он выиграл при поддержке «Единой России».