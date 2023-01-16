Путин обговорил с Эрдоганом поведение Запада и Украины

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил усиление украинского конфликта посредством поставок вооружения Западом. Об этом сообщается на сайте российского президента.
«Владимир Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров», — говорится в сообщении. Также в документе уточняется, что Запад усиливает конфликт, занимаясь увеличением поставок вооружения и техники.
После начала спецоперации 24 февраля 2022 года Запад активно вмешивается в конфликт, оказывая Украине военную поддержку. Сейчас некоторые страны ЕС обсуждают поставки тяжелой техники Киеву. Так военный корреспондент Андрей Коц заявил, что отправка на Украину высокотехнологичного вооружения станет вызовом для российских войск.
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил усиление украинского конфликта посредством поставок вооружения Западом. Об этом сообщается на сайте российского президента. «Владимир Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров», — говорится в сообщении. Также в документе уточняется, что Запад усиливает конфликт, занимаясь увеличением поставок вооружения и техники. После начала спецоперации 24 февраля 2022 года Запад активно вмешивается в конфликт, оказывая Украине военную поддержку. Сейчас некоторые страны ЕС обсуждают поставки тяжелой техники Киеву. Так военный корреспондент Андрей Коц заявил, что отправка на Украину высокотехнологичного вооружения станет вызовом для российских войск.