СК России расследует падение самолета с россиянами в Непале

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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, взлет самолета, самолет
СК РФ возбуждено уголовное дело по нарушению правил эксплуатации воздушного транспорта Фото:
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В Непале разбился самолет с россиянами на борту

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с падением самолета в Непале, на борту которого находились россияне. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

«В целях выяснения всех обстоятельств гибели граждан РФ <…> Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сообщается на сайте. Следствием организован комплекс мер и оперативно-розыскных мероприятий. При этом следственное управление взаимодействует с МИД РФ.

Самолет в Непале потерпел крушение днем 15 января. В нем летело более 70 человек, в том числе и четверо россиян. Сообщается, что погибли 29 человек. Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари.

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с падением самолета в Непале, на борту которого находились россияне. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ. «В целях выяснения всех обстоятельств гибели граждан РФ <…> Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сообщается на сайте. Следствием организован комплекс мер и оперативно-розыскных мероприятий. При этом следственное управление взаимодействует с МИД РФ. Самолет в Непале потерпел крушение днем 15 января. В нем летело более 70 человек, в том числе и четверо россиян. Сообщается, что погибли 29 человек. Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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