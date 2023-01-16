СК России расследует падение самолета с россиянами в Непале

16 января 2023 в 20:39 Размер текста - 17 +

СК РФ возбуждено уголовное дело по нарушению правил эксплуатации воздушного транспорта Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета В Непале разбился самолет с россиянами на борту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с падением самолета в Непале, на борту которого находились россияне. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ. «В целях выяснения всех обстоятельств гибели граждан РФ <…> Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сообщается на сайте. Следствием организован комплекс мер и оперативно-розыскных мероприятий. При этом следственное управление взаимодействует с МИД РФ. Самолет в Непале потерпел крушение днем 15 января. В нем летело более 70 человек, в том числе и четверо россиян. Сообщается, что погибли 29 человек. Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с падением самолета в Непале, на борту которого находились россияне. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ. «В целях выяснения всех обстоятельств гибели граждан РФ <…> Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сообщается на сайте. Следствием организован комплекс мер и оперативно-розыскных мероприятий. При этом следственное управление взаимодействует с МИД РФ. Самолет в Непале потерпел крушение днем 15 января. В нем летело более 70 человек, в том числе и четверо россиян. Сообщается, что погибли 29 человек. Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари.