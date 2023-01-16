Госдума поддержала повышение цен на товары с никотином

16 января 2023 в 21:06 Размер текста - 17 +

Цены на табак и другие продукты с никотином повысят с 1 марта 2023 года, уточнил Алексей Сазанов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки правительства РФ, предполагающие повышение акцизов на товары с никотином с 1 марта. Об этом рассказал замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. «В ходе поправок ставки акцизов на сигареты предлагается проиндексировать на 2% дополнительно к тому, что было летом, а на жидкости и табак нагреваемый — на 11%», — сообщил Сазанов. Теперь цены на жидкости для вейпов повысятся с 18 до 20 рублей за миллилитр на период с 1 марта до конца года. На табак, который требует нагревания, цены будут повышены до 8669 на этот же период. Что касается сигарет, акцизы до конца текущего года будут также повышены до 2603 рублей с 1 марта. Начиная с 2024 года акцизы поднимутся еще сильнее. В то же время подчеркивается, что отдельно на электронные устройства — вейпы, налог будет снят. Теперь будет только один объект налогообложения акцизом — это жидкость для электронных систем. Ранее руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян рассказала о вреде электронных сигарет. Они вызывают сердечно-сосудистые заболевания, пневмонию и онкологию.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки правительства РФ, предполагающие повышение акцизов на товары с никотином с 1 марта. Об этом рассказал замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. «В ходе поправок ставки акцизов на сигареты предлагается проиндексировать на 2% дополнительно к тому, что было летом, а на жидкости и табак нагреваемый — на 11%», — сообщил Сазанов. Теперь цены на жидкости для вейпов повысятся с 18 до 20 рублей за миллилитр на период с 1 марта до конца года. На табак, который требует нагревания, цены будут повышены до 8669 на этот же период. Что касается сигарет, акцизы до конца текущего года будут также повышены до 2603 рублей с 1 марта. Начиная с 2024 года акцизы поднимутся еще сильнее. В то же время подчеркивается, что отдельно на электронные устройства — вейпы, налог будет снят. Теперь будет только один объект налогообложения акцизом — это жидкость для электронных систем. Ранее руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян рассказала о вреде электронных сигарет. Они вызывают сердечно-сосудистые заболевания, пневмонию и онкологию.