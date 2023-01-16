Посольства Украины по всему миру вербуют наемников для отправки в зону СВО

17 января 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

Украинские посольства по всему миру вербуют наемников для участия в конфликте Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посольства Украины по всему миру организуют вербовку наемников для участия в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил белорусский государственный телеканал «Беларусь 1». «Украина — центр притяжения для тысяч наемников со всего мира. Националисты, расисты, радикалы, ультраправые — те, кто жаждет денег, и становятся членами украинского иностранного легиона. А вербуют „солдат удачи“ в посольствах Украины в разных странах», — сообщили журналисты в эфире телеканала. Вербовочные центры, по их словам, были созданы при посольствах Украины по всему миру еще в начале спецоперации. Согласно сообщению, одного из потенциальных наемников задержали в Минске. Он был завербован в Тбилиси для дальнейшего участия в конфликте. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что основными задачами СВО являются денацификация и демилитаризация киевского режима, а также защита от его агрессии мирного населения Донбасса. Украина в ходе конфликта прибегла к помощи наемников, среди которых было множество военных, состоящих в иностранных частных военных компаниях. Ранее стало известно, что наемники принимали участие в ходе боевых действий в Соледаре. Их основной функцией был штурм, сообщил один из солдат Вооруженных сил Украины. Кроме того, Киев доверил оборону Бахмута иностранным наемникам, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Посольства Украины по всему миру организуют вербовку наемников для участия в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил белорусский государственный телеканал «Беларусь 1». «Украина — центр притяжения для тысяч наемников со всего мира. Националисты, расисты, радикалы, ультраправые — те, кто жаждет денег, и становятся членами украинского иностранного легиона. А вербуют „солдат удачи“ в посольствах Украины в разных странах», — сообщили журналисты в эфире телеканала. Вербовочные центры, по их словам, были созданы при посольствах Украины по всему миру еще в начале спецоперации. Согласно сообщению, одного из потенциальных наемников задержали в Минске. Он был завербован в Тбилиси для дальнейшего участия в конфликте. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что основными задачами СВО являются денацификация и демилитаризация киевского режима, а также защита от его агрессии мирного населения Донбасса. Украина в ходе конфликта прибегла к помощи наемников, среди которых было множество военных, состоящих в иностранных частных военных компаниях. Ранее стало известно, что наемники принимали участие в ходе боевых действий в Соледаре. Их основной функцией был штурм, сообщил один из солдат Вооруженных сил Украины. Кроме того, Киев доверил оборону Бахмута иностранным наемникам, передает «Национальная служба новостей».